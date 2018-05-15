В Калифорнии засветился океан
Цветение биолюминесцентных водорослей превратило побережье южной Калифорнии в сказочное. Необыкновенный эффект наблюдается вдоль 25-километрового участка береговой полосы, и «виновниками» являются миллионы одноклеточных организмов — динофлагеллятов. В дневное время их огромная концентрация делает воду красной (отсюда альтернативное название цветения — «красный прилив»), а ночью организмы излучают фантастический неоновый свет.
Динофлагелляты, или динофитовые водоросли (лат. Dinoflagellata) содержат фотосинтетические пигменты. Веществом, ответственным за биолюминесценцию, является люциферин, который окисляется кислородом с высвобождением энергии в виде вспышки сине-зеленого света.
В последний раз вода у побережья Южной Калифорнии светилась в сентябре 2013 года на протяжении недели, а в прошлом «красные приливы» длились месяц и даже дольше. Спрогнозировать длительность явления заранее невозможно, но специалисты отмечают, что в этом году масштаб феномена невероятен.
Причина, по которой динофлагелляты выработали способность к биолюминесценции, неизвестна. По одной из гипотез, световые вспышки должны отпугнуть зоопланктон, который питается водорослями. Также некоторые ученые считают, что свет привлекает рыб, которые охотятся на зоопланктон, и для водорослей это также снижает вероятность быть съеденными.