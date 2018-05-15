Туристы с ребенком убегают от гепардов в сафари-парке: видео
Семья из Франции, осматривая сафари-парк Beekse Bergen в Нидерландах, заметила расположившихся вдали от дороги гепардов и решила сделать снимки. Опустить стекло им показалось мало, и четверо взрослых вышли из автомобиля. На руках одной из туристок был маленький ребенок. При виде людей гепарды сорвались с места и побежали в их сторону.
Представители парка уверяют, что все туристы перед поездкой получают четкие инструкции о запрете покидать автомобиль. Они подчеркивают, что нарушителям порядка крупно повезло: в 2012 году гепард в этом же парке укусил 9-летнего мальчика, вышедшего из машины вместе со взрослыми.
Вместе с тем, такие случаи редки: преследование туристов объясняется в первую очередь любопытством гепардов, а основным объектом их охоты являются средние копытные или зайцы.