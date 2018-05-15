  • Туристы с ребенком убегают от гепардов в сафари-парке: видео
    Фото: National Geographic
  • Туристы с ребенком убегают от гепардов в сафари-парке: видео
    Фото: National Geographic
Природа

Туристы с ребенком убегают от гепардов в сафари-парке: видео

В голландском сафари-парке туристы грубо нарушили правила и вышли из машины навстречу хищным кошкам. Трагедии удалось избежать лишь чудом.
Анастасия Баринова
15 мая 2018 в 15:23

Семья из Франции, осматривая сафари-парк Beekse Bergen в Нидерландах, заметила расположившихся вдали от дороги гепардов и решила сделать снимки. Опустить стекло им показалось мало, и четверо взрослых вышли из автомобиля. На руках одной из туристок был маленький ребенок. При виде людей гепарды сорвались с места и побежали в их сторону.

Представители парка уверяют, что все туристы перед поездкой получают четкие инструкции о запрете покидать автомобиль. Они подчеркивают, что нарушителям порядка крупно повезло: в 2012 году гепард в этом же парке укусил 9-летнего мальчика, вышедшего из машины вместе со взрослыми.

Вместе с тем, такие случаи редки: преследование туристов объясняется в первую очередь любопытством гепардов, а основным объектом их охоты являются средние копытные или зайцы.

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