Жизнь налаживается: «самый грустный белый медведь в мире» два года спустя
Несколько лет назад любители животных обратили внимание на бедственное положение белого медведя, жившего в торговом центре Grandview Mall китайского города Гуанчжоу. Медведь по кличке Пицца проявлял все признаки депрессии: он беспорядочно метался по своему крохотному вольеру или лежал без движения, лишь мотая головой и бессмысленно распахивая пасть. В адрес местных властей была направлена петиция, которую подписало более 800 000 человек.
Экологи из National Geographic решили узнать дальнейшую судьбу несчастного животного и одновременно проследить путь зверей, попавших в такие же условия. В этих целях была создана программа «Where are they now?» («Где они сейчас? »), в которой будет рассказываться о зверях, которых планировалось спасти из неподобающих условий.
Несмотря на требования общественности, Пицца так и не был выпущен в условия, приближенные к естественной среде обитания. Один из британских парков выразил готовность принять его, но торговый центр отклонил предложение и просто перевез медведя на новое место, в парк города Тяньцзинь (Tianjin Haichang Polar Ocean World).
Экологи отмечают два положительных момента: во-первых, Пицца воссоединился со своей матерью и, по крайней мере, перестал быть одиноким. Во-вторых, теперь у него есть собственное время в темноте и тишине: тяньцзиньский парк открыт только в рабочие часы, тогда как торговый центр принимал посетителей круглосуточно.
Тем не менее и эти условия далеки от идеальных. Пицце не хватает свежего воздуха, солнечного света, тени и ледяного бассейна. Программа «Where are they now?» продолжит следить за его судьбой, а также будет вести расследования других подобных историй.
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