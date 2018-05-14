  • Жизнь налаживается: «самый грустный белый медведь в мире» два года спустя
    Фото: HZY
  • Жизнь налаживается: «самый грустный белый медведь в мире» два года спустя
    Фото: CLOSE Grandview Mall Aquarium/Facebook
Природа

Жизнь налаживается: «самый грустный белый медведь в мире» два года спустя

Многие природоохранные организации занимаются помощью животным, содержащимся в неволе. В числе спасенных зверей оказался белый медведь по кличке Пицца, некогда названный «самым грустным медведем в мире».
Анастасия Баринова
14 мая 2018 в 16:02

Несколько лет назад любители животных обратили внимание на бедственное положение белого медведя, жившего в торговом центре Grandview Mall китайского города Гуанчжоу. Медведь по кличке Пицца проявлял все признаки депрессии: он беспорядочно метался по своему крохотному вольеру или лежал без движения, лишь мотая головой и бессмысленно распахивая пасть. В адрес местных властей была направлена петиция, которую подписало более 800 000 человек.

  • Жизнь налаживается: «самый грустный белый медведь в мире» два года спустя
    Фото: CLOSE Grandview Mall Aquarium/Facebook

Экологи из National Geographic решили узнать дальнейшую судьбу несчастного животного и одновременно проследить путь зверей, попавших в такие же условия. В этих целях была создана программа «Where are they now?» («Где они сейчас? »), в которой будет рассказываться о зверях, которых планировалось спасти из неподобающих условий.

Несмотря на требования общественности, Пицца так и не был выпущен в условия, приближенные к естественной среде обитания. Один из британских парков выразил готовность принять его, но торговый центр отклонил предложение и просто перевез медведя на новое место, в парк города Тяньцзинь (Tianjin Haichang Polar Ocean World).

Экологи отмечают два положительных момента: во-первых, Пицца воссоединился со своей матерью и, по крайней мере, перестал быть одиноким. Во-вторых, теперь у него есть собственное время в темноте и тишине: тяньцзиньский парк открыт только в рабочие часы, тогда как торговый центр принимал посетителей круглосуточно.

Тем не менее и эти условия далеки от идеальных. Пицце не хватает свежего воздуха, солнечного света, тени и ледяного бассейна. Программа «Where are they now?» продолжит следить за его судьбой, а также будет вести расследования других подобных историй.

Узнайте о белом медведе из Аргентины, которого не удалось спасти.

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