  • Половая жизнь насекомых: правда и вымысел
    Фото: Eugene Dozmorov
  • Половая жизнь насекомых: правда и вымысел
    Фото: Солнцева Анна
  • Половая жизнь насекомых: правда и вымысел
    Фото: Сергей Миронов
Природа

Половая жизнь насекомых: правда и вымысел

Фехтование пенисами, любовные стрелы и 79-дневные тантрические практики — Nat-geo.ru публикует главу «Половая жизнь насекомых» из книги Бена Амбриджа «Умнее ли ты шимпанзе? Сразись с поразительно умными животными».
14 мая 2018 в 15:18

Книга «Умнее ли ты шимпанзе? Сразись с поразительно умными животными» только что вышла в издательстве Individuum, автор Бен Амбридж — профессор университета Ливерпуля, он работает на стыке психологии и зоологии. Амбридж приглашает пройти психологические тесты, с помощью которых мы можем сравнить себя с животными.

Половая жизнь насекомых

Насекомые размножаются с чудовищной скоростью и склонны к извращениям. Некоторые из их сексуальных причуд описаны ниже. Твоя задача: а) отделить настоящие от вымышленных и — поскольку цель этой книги состоит в том, чтобы ты сравнил себя с собратьями-животными — b) отметить те, которые ты мог бы опробовать после бутылки вина за ужином при свечах.

ПРАВДА ИЛИ ВЫМЫСЕЛ?

• Пенис отрывается при эякуляции

• У самца два пениса, но он в основном пользуется одним, а второй — запасной, на случай если первый сломается

• Своим острым пенисом самец делает проколы во влагалище

• Во время прелюдии насекомые бросают в друг друга «любовные стрелы», покрытые слизью

• Самец впрыскивает сперму своим острым как кинжал пенисом в тело самки. Личинки развиваются в теле матери и поедают ее изнутри

• Эти знатоки тантрических практик могут заниматься сексом 79 дней подряд. Стинг, подвинься!

• Самец спаривается с самкой и с другими самцами

• Это насекомое-гермафродит не только оплодотворяет яйца собственной спермой, но и создает внутри потомства сперматофор, который в свою очередь оплодотворяет их

• Эти насекомые-гермафродиты фехтуют пенисами. Проигравший подвергается травматическому осеменению и становится «матерью»

• Самка заглатывает сперму самца с помощью полового придатка

ОТВЕТ

Читать далее

Тоже интересно

Человек негативно повлиял на сексуальную жизнь пчел

Обсудить

Сколько стоит сменить обстановку?

СМИ2
Успеть увидеть: 5 мест, которые скоро исчезнут с лица Земли
Успеть увидеть: 5 мест, которые скоро исчезнут с лица Земли
Тоже интересно
В поисках красоты: зачем священнослужитель коллекционирует бабочек
В поисках красоты: зачем священнослужитель коллекционирует бабочек
Тест про ваш отпуск и деньги
Тест про ваш отпуск и деньги