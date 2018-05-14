Половая жизнь насекомых: правда и вымысел
Книга «Умнее ли ты шимпанзе? Сразись с поразительно умными животными» только что вышла в издательстве Individuum, автор Бен Амбридж — профессор университета Ливерпуля, он работает на стыке психологии и зоологии. Амбридж приглашает пройти психологические тесты, с помощью которых мы можем сравнить себя с животными.
Половая жизнь насекомых
Насекомые размножаются с чудовищной скоростью и склонны к извращениям. Некоторые из их сексуальных причуд описаны ниже. Твоя задача: а) отделить настоящие от вымышленных и — поскольку цель этой книги состоит в том, чтобы ты сравнил себя с собратьями-животными — b) отметить те, которые ты мог бы опробовать после бутылки вина за ужином при свечах.
ПРАВДА ИЛИ ВЫМЫСЕЛ?
• Пенис отрывается при эякуляции
• У самца два пениса, но он в основном пользуется одним, а второй — запасной, на случай если первый сломается
• Своим острым пенисом самец делает проколы во влагалище
• Во время прелюдии насекомые бросают в друг друга «любовные стрелы», покрытые слизью
• Самец впрыскивает сперму своим острым как кинжал пенисом в тело самки. Личинки развиваются в теле матери и поедают ее изнутри
• Эти знатоки тантрических практик могут заниматься сексом 79 дней подряд. Стинг, подвинься!
• Самец спаривается с самкой и с другими самцами
• Это насекомое-гермафродит не только оплодотворяет яйца собственной спермой, но и создает внутри потомства сперматофор, который в свою очередь оплодотворяет их
• Эти насекомые-гермафродиты фехтуют пенисами. Проигравший подвергается травматическому осеменению и становится «матерью»
• Самка заглатывает сперму самца с помощью полового придатка
ОТВЕТ
Все правда, за исключением «любовных стрел» и фехтования пенисами — и это неправда только потому, что относится к улиткам и плоским червям, а не к насекомым. И хотя подобное сексуальное поведение в основном может показаться забавным (или, честно говоря, травмирующим), в нем есть и глубокий смысл: все направлено на то, чтобы повысить шансы особи в брачных играх и/или снизить шансы на успех у конкурентов.
Например, отрывающийся пенис у трутней — это не эволюционная «ошибка». Он остается в половом отверстии матки и служит своего рода преградой для проникновения чужой спермы. Самцы палочников спариваются дни и даже недели напролет не потому, что они такие замечательные любовники, а потому, прямо скажем, что пока пенис внутри, никто другой туда не пролезет. И если есть запасной пенис, как у уховертки, можно вообще не париться: оставляй его вместо затычки и дуй по своим делам.
Нередко насекомые спариваются путем травматического осеменения — самец вводит сперму, протыкая самку своим половым органом (так, пожалуй, быстрее и проще, чем у млекопитающих), а вот веерокрылые (паразиты ос и других крупных насекомых) — случай уникальный в том смысле, что поедают своих мамочек заживо. Но даже те насекомые, которые копулируют через влагалище, типа фасолевой зерновки, травмируют пенисом репродуктивный тракт: благодаря проколам сперма, в которой есть секрет, повышающий фертильность, проникает в тело самки. Противоположной цели служит дополнительное мешковидное влагалище у бабочек. Совокупительная сумочка (bursa copulatrix), из которой самка получает питательные вещества спермы, нейтрализует секрет, повышающий фертильность. С какой целью? Чем дольше бабочка не будет беременной, тем больше питательных веществ ей достанется.
Гермафродитизм распространен среди насекомых, но быть своему потомству и папой, и дедушкой — явление нечастое. Этот герой, имя которому австралийский желобчатый червец, оставляет в теле потомства орган, вырабатывающий собственную сперму. Однополый секс у насекомых встречается сплошь и рядом, в чем были замечены представители более сотни видов, хотя, как отмечает недавнее исследование, большая часть подобных случаев связана с ошибочной идентификацией. Зачастую самцы взгромождаются на сородичей, привлеченные запахом феромонов (который передался этим последним во время гетеросексуального акта), и получают отпор. В других случаях самец провоцирует однополый контакт, имитируя поведение — и даже запах — самки, желая снизить агрессию доминантного самца или помешать сопернику совокупиться с самкой.
Ты, наверное, думаешь, что отрывающиеся пенисы, многодневные сексуальные марафоны, совокупительные сумочки и тому подобное не имеет никакого отношения к половой жизни человека? На самом деле наше поведение в этой сфере преследует аналогичные цели. В чем, к примеру, эволюционный смысл сексуальной ревности? Таким образом самцы отгоняют соперников — не хуже вагинальной затычки или оторванного пениса. Словом, сколь ни причудливой нам представляется половая жизнь насекомых, она решает серьезные задачи.
Но вот уж кто настоящие развратники, так это перепела… По ходу исследования перепелам полагалось спариться с самками, и непосредственно перед этим им показывали кусок махровой ткани (из которой делают купальные халаты
Наконец самцам давали возможность спариться со знакомой (настоящей) партнершей, но махра по-прежнему оставалась в клетке. «Запавшие» на нее, в отличие от остальных, не так резво оседлывали самок, потому что все их внимание (а может быть, и не только!) было приковано к тряпице. Зато когда процесс пошел, они успешно оплодотворили бoльшую часть яиц. В чем причина столь неожиданного результата? Вот какой витиеватый ответ дали ученые: «Возможно, бoльший временной интервал и внимание, направленное на предмет-раздражитель (махровую ткань), способствовали катализации репродуктивной функции у самцов-фетишистов». Другими словами, самцы-фетишисты так возбудились на тряпку, что осеменяли больше и лучше своих консервативных собратьев.
И что из этого следует? Психологи давно пришли к заключению, что у человека возникновение странных фетишей — это результат случайного наложения предмета на сексуальный опыт (в духе условного рефлекса собак Павлова). Однако проверить эту гипотезу на людях практически невозможно, потому что: а) мы не можем привлекать их к исследованиям до совершеннолетия (а к тому времени склонности, как правило, уже сформированы; b) мы не можем проводить сексуальные эксперименты в лабораторных условиях (ну разве что в самой невинной форме — в виде порнографических картинок).
Хотя половая жизнь человека, безусловно, гораздо сложнее, чем у перепелок, результаты данного и аналогичных исследований позволяют сделать вывод о том, что подход Павлова — это движение в верном направлении. В самом деле, если люди возбуждаются, переодеваясь в костюмы плюшевых игрушек (автоплюшефилия), от камней и гравия (литофилия) и когда им холодно (психрофилия), стоит ли удивляться, что перепелка пытается совокупиться с купальным халатом?
20 мая на фестивале «Политех» Бен Амбридж представит книгу «Умнее ли ты шимпанзе? Сразись с поразительно умными животными», развеет мифы о жизни животных и расскажет о последних открытиях зоологов и зоопсихологов.