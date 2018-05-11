Пластиковый мусор достиг Марианской впадины
В 2017 году были опубликованы сведения о количестве мусора, замеченном в океане за 30 лет наблюдений. Базу составили специалисты из Японского агентства по морским наукам и технике.
База данных включает фотографии и видеозаписи пластиковых фрагментов, снятых глубоководными и дистанционно управляемыми аппаратами по всему миру. В общей сложности было совершено 5 010 погружений, во время которых обнаружили 3 425 пластиковых объектов.
Затем ученые проанализировали собранные данные. Выяснилось, что 33% найденных объектов являются макропластиком — фрагментами размером более пяти миллиметров. Большинство из них — одноразовые предметы. В среднем на эту категорию мусора приходится 89% от общего объема загрязнений, но на глубине более шести тысяч метров этот показатель доходил до 92%. Помимо пластика, океан загрязнен металлическими и резиновыми изделиями, а также остатками рыболовных и корабельных снастей.
На глубинах 1092−5977 метров концентрация мусора составляет от 17 до 335 единиц на квадратный километр. При этом пластик и другие неорганические отходы уже достигли глубочайшей точки планеты, дна Марианской впадины: на глубине 10 898 метров лежат пакеты и банки.
В рамках исследования рассматривались только глубоководные примеры: именно глубинные слои воды становятся «конечным пунктом» движения плавучих фрагментов пластикового мусора. Тем не менее, поверхностные слои загрязнены столь же сильно — и это не только океаны, но даже альпийские озера, бывшие ранее эталоном чистой воды.