Северное море празднует весну: фото
Под действием ярких солнечных лучей, проникающих в толщу воды, весной начинается размножение крошечных морских организмов — фитопланктона. Процесс протекает стремительно и приводит к изменению цвета водоема. Концентрация водорослей в этот период может достигать миллиона клеток на миллилитр; в зависимости от их вида, вода может становиться зеленой, желто-коричневой или красной.
5 мая спутник Landsat-8 получил изображение Северного моря, где зацвел фитопланктон. Затем наблюдения продолжил другой спутник NASA, Aqua. Без проб воды точно не определить вид водорослей. Предположительно, «молочные» участки заполнены кокколитофорами (лат. Coccolithophore), а зеленым море раскрасили диатомовые водоросли (лат. Diatomeae). Насыщенность оттенка отражает плотность фитопланктона, тогда как различные завихрения и узоры показывают движения течений, водоворотов и приливов.
В Северном море фитопланктон приступает к размножению поздней весной и в начале лета: в это время сюда из рек, тающего льда и поверхностных вод поступают питательные вещества. А интенсивные сезонные ветра перемешивают воду, поднимая питательные вещества на поверхность.
Посмотрите, как весной цветет Атлантика.