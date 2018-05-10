«Генетическая ошибка»: как живет слепая львица из филиппинского зоопарка
Зоопарк в городе Маасин на Филиппинах подвергся резкой критике после того, как посетители обратили внимание на условия содержания пятилетней львицы по кличке Лика. Животное родилось с врожденной слепотой; в зоопарке о ней отзываются как о «генетической ошибкe». Незрячую львицу поместили в клетку шириной чуть более метра, где она лишена возможности играть и прогуливаться. По словам туристов, львица выглядела «брошенной, печальной и слабой»: посетители попытались привлечь ее внимание, но она едва смогла пошевелить лапой.
Представители зоопарка в свое оправдание ссылаются на нехватку денег. Впрочем, по словам их представителя, Лика здорова и получает достаточно питания. Ее, как и всех зверей, в случае необходимости осматривает ветеринар. Это объяснение не удовлетворило общественность, и сейчас ведется сбор подписей под петицией, требующей привлечь зоопарк к ответственности. Инициаторы подчеркивают, что организация не является частной, и, следовательно, государство также виновато в жестоком обращении с животными.
Узнайте о худшем зоопарке в мире.