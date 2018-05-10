  • Аллигатор спасается бегством от гусей: видео
    Фото: Dig deeper/Wikimedia Commons
  • Аллигатор спасается бегством от гусей: видео
    Фото: Ryan Witkowski/Facebook
Природа

Аллигатор спасается бегством от гусей: видео

Аллигатор, попытавшийся разорить гусиное гнездо, получил отпор от стаи разъяренных птиц.
Анастасия Баринова
10 мая 2018 в 13:54

В штате Флорида обитает множество аллигаторов — по самым скромным подсчетам, около миллиона особей. Они нередко выходят в людные места, а особенно часто их видят на полях для гольфа, поскольку те располагаются посреди мест обитания рептилии. Недавно аллигатор принес на поле пойманную рыбу, а новое видео, снятое одним из гольфистов, показывает, как пресмыкающееся уходит от преследующих его гусей. Очевидцы отмечают, что птицы прогоняют с поля врага, который попытался разорить их гнездо и, возможно, даже съел одного из птенцов. И рептилию, и гусей сложно назвать быстрыми бегунами (аллигатор только в воде и только на короткой дистанции может развивать скорость около 30 км/ч), поэтому погоня, где каждый из участников передвигается «утиной походкой» выглядит крайне комично.

Узнайте о взаимодействии птиц и аллигаторов.

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