Россия открывает сезон охоты на косаток
Как сообщают СМИ, на общественных слушаниях во Владивостоке Минсельхоз предложил выдать квоты на добычу 13 особей. Это очень много, если учесть, что в морях России осталось не более 400−600 плотоядных косаток.
Документы, обосновывающие вылов, готовит подведомственный Минсельхозу институт «ТИНРО-центр». Институт объясняет свои действия заботой о традициях коренных народов Севера: «В то время, когда обычный горожанин, выйдя из транспорта, набирает себе в тележку продуктов в супермаркете, охотник из маленького северного посёлка готовит лодку, чтобы добыть себе еду и деньги охотой».
Но эта версия выглядит неубедительно. Дело в том, что в современной России отлов косаток — это не традиционный промысел, а жестокий и очень выгодный бизнес. Зверей поставляют в океанариумы, в том числе в Китай, по цене от одного до пятнадцати миллионов долларов за особь. Помимо официальных квот ведётся браконьерский вылов, с которым трудно бороться, пока косатку считают промысловым видом и не охраняют законом. СМИ сообщают, что бывший директор института «ТИНРО-центр» находится под следствием, с большой вероятностью из-за незаконной продажи косаток за границу. Аналогичные нарушения прокуратура выявляла и в предыдущие годы.
Минприроды и Минсельхоз последовательно добиваются того, чтобы исключить плотоядную косатку из списка нового издания Красной книги России. Это происходит вопреки данным учёных о сокращении численности этого вида и протестам россиян.