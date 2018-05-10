Природа

Россия открывает сезон охоты на косаток

Пока Минприроды вопреки требованиям учёных и защитников природы делает всё, чтобы не включать плотоядную косатку в Красную книгу, структуры Минсельхоза готовят документы с разрешением на вылов этого редкого животного.
Гринпис России
10 мая 2018 в 12:43
  • Россия открывает сезон охоты на косаток
    Фото: alazor

Как сообщают СМИ, на общественных слушаниях во Владивостоке Минсельхоз предложил выдать квоты на добычу 13 особей. Это очень много, если учесть, что в морях России осталось не более 400−600 плотоядных косаток.

Документы, обосновывающие вылов, готовит подведомственный Минсельхозу институт «ТИНРО-центр». Институт объясняет свои действия заботой о традициях коренных народов Севера: «В то время, когда обычный горожанин, выйдя из транспорта, набирает себе в тележку продуктов в супермаркете, охотник из маленького северного посёлка готовит лодку, чтобы добыть себе еду и деньги охотой».

Но эта версия выглядит неубедительно. Дело в том, что в современной России отлов косаток — это не традиционный промысел, а жестокий и очень выгодный бизнес. Зверей поставляют в океанариумы, в том числе в Китай, по цене от одного до пятнадцати миллионов долларов за особь. Помимо официальных квот ведётся браконьерский вылов, с которым трудно бороться, пока косатку считают промысловым видом и не охраняют законом. СМИ сообщают, что бывший директор института «ТИНРО-центр» находится под следствием, с большой вероятностью из-за незаконной продажи косаток за границу. Аналогичные нарушения прокуратура выявляла и в предыдущие годы.

Минприроды и Минсельхоз последовательно добиваются того, чтобы исключить плотоядную косатку из списка нового издания Красной книги России. Это происходит вопреки данным учёных о сокращении численности этого вида и протестам россиян.

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