  • Разбитое сердце расцвело в «Аптекарском огороде»
    Фото: Аптекарский огород
  • Разбитое сердце расцвело в «Аптекарском огороде»
    Фото: Аптекарский огород
Природа

Разбитое сердце расцвело в «Аптекарском огороде»

Дицентра красивая, или Разбитое сердце, или Сердцецвет красивый, или Тихоокеанское кровоточащее сердце, (Dicentra formosa) из семейства Маковых расцвела в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород».
Аптекарский огород
10 мая 2018 в 11:53

Родина Разбитого сердца — тихоокеанское побережье Северной Америки. Цветки бывают розовыми, пурпурными, желтыми и кремовыми, а листья напоминают папоротник. Летом растение зачастую впадает в спячку, а осенью вновь расцветает. Дицентра была открыта в 1792 году шотландским биологом Арчибальдом Мензисом. Культивируется с XIX века.

Посетители могут увидеть необыкновенное растение с цветами в форме сердца в Теневом саду и узнать о нём детальную информацию на обзорных экскурсиях в выходные дни.

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В «Аптекарском огороде» также цветут 100 тысяч тюльпанов и магнолий, распустились груши, черешни, черёмухи, яблони, сливы, вишни, нарциссы, гиацинты, форзиции, рябчики, рододендроны и первая сирень.

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