Эффект плацдарма: как муравьи захватили мир
Инвазивными (или инвазионными) называются виды растений и животных, которые не просто распространяются по планете вследствие деятельности человека, но и наносят вред локальным экосистемам. В Новую Зеландию случайно были завезены крысы и другие хищники, и теперь они активно уничтожают коренных представителей фауны. В США инвазивные золотые рыбки оказались врагами остальных обитателей водоемов, Австралию терроризируют португальские многоножки — и это лишь несколько примеров.
Активнее всего по Земле расселились муравьи: в наши дни встретить их можно на всех континентах, кроме Антарктиды. На их примере ученые попытались понять механизмы и пути распространения пришлых видов. Науке известно 14 000 видов муравьев. При этом 241 вид не живет на своей исторической территории, не причиняя ей особого вреда, и еще 19 видов являются инвазивными.
Изучая продвижение муравьев по планете, биологи из Франции, Швейцарии и Новой Зеландии открыли «эффект плацдарма». Оказывается, для последнего столетия характерно «вторичное вторжение», то есть муравьи переселяются на новую землю не из своих родных мест, а из тех, куда сначала сами попали впервые.
Ученые проанализировали 4533 случая переноса муравьев в США и Новую Зеландию с помощью морского и воздушного транспорта. Выяснилось, что за период с 1914 по 2013 годы в США появился 51 вид муравьев-пришельцев, а в Новой Зеландии — 45 видов. При этом в большинстве случаев (75,7% для США и 87,8% для Новой Зеландии) чужеродные муравьи приехали из тех стран, где они сами были гостями.
Причиной столь активного «вторичного вторжения» стала глобализация торговли и индустрии путешествий. Это открыло широкие пути для межконтинентального расселения многих видов: попав в крупный транспортный узел, животное или растение может направиться сразу по нескольким маршрутам. Эта тенденция будет только нарастать: с развитием международных перевозок чужеродные виды получили значительно большие, чем в прошлом, возможности для путешествий.
Узнайте о пришлых видах, которые пошли на пользу новым экосистемам.