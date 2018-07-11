  • Самые длинные животные на планете
    Волосистая цианея Фото: Derek Keats/Wikipedia
  • Самые длинные животные на планете
    Praya dubia Фото: Alzinous/Wikipedia
  • Самые длинные животные на планете
    Lineus longissimus Фото: Adriaan Gittenberger/Wikipedia
Природа

Самые длинные животные на планете

На суше встречаются огромные животные, но они сильно уступают по размерам морским обитателям. Все рекордно длинные представители фауны населяют воды Мирового океана.
Анастасия Баринова
11 июля 2018 в 20:13

В водах по всей планете живет тысячи видов животных, и большинство из них до сих пор не открыты. Самыми длинными среди тех, что известны современному человеку, являются черви и медузы.

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