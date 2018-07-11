Самые длинные животные на планете
В водах по всей планете живет тысячи видов животных, и большинство из них до сих пор не открыты. Самыми длинными среди тех, что известны современному человеку, являются черви и медузы.
В числе рекордсменов по длине тела — дискомедуза волосистая цианея (лат. Cyanea capillata). Она живет в поверхностных слоях воды вблизи берегов всех северных морей. И хотя обычно цианеи не вырастают больше 50—60 см, известна особь, достигающая 36,5 метров в длину с диаметром «шапки» 2,3 метра. После того, как наука начала использовать сверхсовременные глубоководные аппараты для изучения Мирового океана, список самых длинных животных пополнили пелагические стрекающие Praya dubia, или гигантская сифонофора. Это не единый организм, а огромная колония связанных между собою крошечных зооидов. Все они интегрированы в единую структуру, где каждый организм выполняет свою функцию для поддержания жизнедеятельности колонии. Например, на стволе Praya dubia расположены «охотники»: они используют стрекательные нити для захвата, удержания и доставки жертвы. Гигантская сифонофора встречается на глубинах до 1000 м по всему миру, от Исландии в Северной Атлантике до Чили в южной части Тихого океана. Максимально известная колония выросла до 50 метров в длину. Первое место принадлежит лентовидным червям Lineus longissimus. Они распространены в водах северо-западной Европы, в северо-восточной Атлантике и вдоль норвежского побережья вплоть до Северного и Балтийского морей. Большинство особей имеют размеры от 5 до 15 метров, но среди них встречаются и 30-метровые представители. Эти животные стали считаться самыми длинными на планете после того, как в 1864 году на берег Шотландии после шторма был выброшен 55-метровый Lineus longissimus. Сравните размеры этих рекордсменов с более знаменитым гигантом — синим китом.