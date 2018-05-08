Антилопа гну сражается с львицами: видео
В национальном парке Крюгера наблюдается самая большая в мире концентрация диких животных. Здесь встречается 517 видов птиц, 147 видов крупных млекопитающих — таких как слоны или буйволы, 114 видов рептилий и множество других представителей фауны. На глазах туристов нередко разворачиваются сцены, ярко иллюстрирующие борьбу за выживание в дикой природе.
В конце апреля посетителям посчастливилось наблюдать необычную схватку. По словам туристов, утром того же дня они заметили тушу антилопы гну (лат. Connochaetes) и на обратной дороге к лагерю решили посмотреть, что от нее осталось. Неподалеку от места трапезы оказались не только хищники и их добыча, но и еще одна гну — живая и полная сил. Она не позволила львицам напасть на себя: насадив одну из них на свой рог, антилопа принялась крутить ее во все стороны. Появившаяся при этом пылевая завеса помешала второй хищнице успешно атаковать. В итоге львицы отступили, а разъяренная гну продолжила их преследовать. Исход подобных сражений зависит от ряда факторов. Одинокая львица не напала бы на столь крупное парнокопытное: рост гну — около 140 см, масса тела в среднем — до 270 кг, тогда как львицы весят не более 180 кг. Шансы на успех имеет атака вдвоем, но в данном случае антилопа изо всех сил боролась за свою жизнь, а те, в свою очередь, не были слишком голодны и не стали продолжать битву.
Посмотрите, как в том же парке буйволы отбили у львов слоненка.