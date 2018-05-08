Пополнение в семье японских макак в Московском зоопарке
Японские макаки — самые северные приматы. Благодаря густому и длинному меху с теплым подшерстком они хорошо переносят холода. Например, в Московском зоопарке всю зиму эти животные имеют доступ в наружный вольер, где охотно гуляют и устраивают игры, а иногда даже лепят снежки.
Сегодня в вольере у переходного моста, ведущего со Старой территории на Новую, содержится группа из 9 особей, во главе которой стоит взрослый и сильный самец по кличке Апельсин, родившийся в 2001 году.
«Японские макаки живут в Московском зоопарке с 1978 года и пользуются неизменной любовью и популярностью у посетителей, благодаря своей активности и изобретательности. За этими удивительными приматами можно наблюдать бесконечно. Нам удалось сформировать стабильно размножающуюся группу, и появление детеныша — большое и радостное событие, как для зоопарка, так и для наших посетителей. Сейчас малыш весит не более 700 грамм, а его мать ни на минуту не отпускает его от себя: еще около месяца он будет «висеть», прижавшись к животу самки, а затем начнет перебираться ей на спину», — рассказывает генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.
Уже сейчас сородичи проявляют интерес к детенышу, как только он подрастет, забота о нем ляжет на всю группу. Однако самую прочную связь он сохранит с матерью, которая вплоть до года будет находиться с ним в тесном контакте, а также будет продолжать кормить его молоком и согревать в холодное время.