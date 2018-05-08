Киты без хвостов: страшные последствия загрязнения океана
В Тихом океане обитают серые киты (лат. Eschrichtius robustus или Eschrichtius gibbosus). Американский морской биолог Алиса Шульман-Джанигер (Alisa Schulman-Janiger) на протяжении многих лет изучает серых китов у побережья Мексики, куда те приходят для зимовки и размножения.
В 1985 году она впервые увидела кита, лишенного хвоста — и не поверила своим глазам. С тех пор биолог уже зафиксировала несколько подобных примеров; на месте хвостового плавника у этих животных была жутковатого вида культя.
Ученые полагают, что причинами могут быть рыболовные сети и другой пластиковый мусор, плавающий в океане.
Корабельные и рыболовные снасти, сделанные из прочного синтетического материала, запутываются в хвостах китов, затягиваются и мешают кровотоку. В результате эта часть тела отмирает.
Это почти неизбежно влечет за собой скорую гибель животного, однако некоторые особи сохраняли способность плавать и нырять на протяжении долгого времени. Шульман-Джанигер, в частности, вспоминает бесхвостую самку серого кита, которая на протяжении нескольких лет вела обычный для ее вида образ жизни, производя потомство и, по всей видимости, даже совершая миграции.
В североамериканских водах также распространены горбатые киты (лат. Megaptera novaeangliae), которые часто запутываются в снастях (в 2016 году наблюдали не менее 42 запутавшихся горбачей).
Однако ни одного бесхвостого горбача ученые не видели. Это можно объяснить тем, что серые киты не так сильно зависят от хвостового плавника, как горбатые — и способны прожить, даже получив увечье.
Вред, который рыболовные сети наносят животным, известен давно. Для того, чтобы минимизировать ущерб обитателям океана, необходимо пересматривать методы рыболовства.