Черепаха-панк: удивительный обитатель австралийской реки
Семейство змеиношейных черепах (лат. Chelidae) насчитывает около 15 видов. В их числе — удивительная Penny Turtle, черепаха реки Мэри, или Elusor macrurus: малочисленный эндемик, обитающий исключительно в реке Мэри, протекающей по юго-востоку австралийского штата Квинсленд.
Эти рептилии в среднем достигают 40 см по длине панциря. У него нет какой-то единой общей расцветки — он может быть как простым, так и покрытым узором. Более того, нередко прямо на нем, а также на голове черепахи, начинают расти водоросли, обрамляющие ее необычной «панковской» прической.
Особенностью Elusor macrurus является способ дыхания: находясь под водой, они способны поглощать кислород через клоаку (этот орган у черепах используется не только для выделения, но и для продолжения рода). Вместе с тем, Penny Turtle способны дышать и обычным образом — это происходит, когда они поднимаются на поверхность. Подобной способностью обладает другая пресноводная черепаха, Elseya albagula, но в целом среди рептилий это встречается редко.
У водных черепах хвост относится к признакам полового диморфизма: у самцов он длиннее, чем у самок. И в этом отношении Elusor macrurus ставят рекорд: в их случае хвост может составлять две трети длины панциря, что значительно больше, чем у других видов. Кроме того, у черепах реки Мэри пропорционально самая маленькая голова и самые большие задние лапы среди всех видов черепах в пределах бассейна, что делает их самыми быстрыми пловцами. И еще одним отличием Elusor macrurus являются вытянутые усики под нижней челюстью.
Эти яркие и спокойные черепахи привлекли внимание любителей домашних животных, и с 60−70-х годов прошлого века на них и их яйца началась охота. Только за эти десять лет люди забрали из дикой природы 15 тысяч яиц, что привело к резкому снижению численности популяции. Точное число черепах реки Мэри неизвестно, но в любом случае их положение можно назвать бедственным. Международный союз охраны природы относит их к вымирающим видам, а по данным различных экологических организаций, они находятся в числе 25 или 30 самых редких видов пресмыкающихся.
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