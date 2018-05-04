Тюлень освободился из пластиковой петли и снова учится плавать: видео
На севером побережье Норфолка был найден раненый детеныш длинномордого или серого тюленя (лат. Halichoerus grypus). Его шею окружало кольцо пластикового воздушного фильтра, и, судя по всему, малыш просунул в него голову очень давно: по мере его роста кольцо врезалось в тело, причиняя ему сильную боль. Кольцо не только препятствовало свободному дыханию животного, но и не позволяло ему нормально плавать. По словам местных ветеринаров, столь серьезных травм они не видели очень давно.
Тюлень был доставлен в экологический реабилитационный центр Sea Life Hunstanton, где получил кличку Релашио (Relashio): в книгах о Гарри Поттере это слово означало заклинание, освобождающее человека или предмет из захвата, оков и цепей. Лишний предмет был удален с тела животного, затем раны тюленя зажили, но еще на протяжении долгого времени он плавал и отдыхал необычным образом: лежа на спине. Получив кольцо в юном возрасте, Релашио научился плавать единственно возможным способом, причиняющим ему минимум боли. Только наблюдая за другими тюленями в аквариуме, выздоровевшее животное начало осваивать естественные движения.
Будет ли Релашио выпущен в дикую природу, не сообщается. Остаться в стенах природоохранной организации до конца дней может оказаться даже лучшим выходом, поскольку акватория Норфолка для тюленей крайне опасна. В сентябре прошлого года здесь же был обнаружен тюлень, застрявший в кольце для фрисби. Его лечение заняло полгода.
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