  • Тюлень освободился из пластиковой петли и снова учится плавать: видео
    Фото: Hunstanton SEA LIFE Sanctuary
  • Тюлень освободился из пластиковой петли и снова учится плавать: видео
    Фото: Hunstanton SEA LIFE Sanctuary
Природа

Тюлень освободился из пластиковой петли и снова учится плавать: видео

Тюлени, живущие у берегов английского графства Норфолк, рискуют жизнью из-за переполняющего воду мусора.
Анастасия Баринова
4 мая 2018 в 19:37

На севером побережье Норфолка был найден раненый детеныш длинномордого или серого тюленя (лат. Halichoerus grypus). Его шею окружало кольцо пластикового воздушного фильтра, и, судя по всему, малыш просунул в него голову очень давно: по мере его роста кольцо врезалось в тело, причиняя ему сильную боль. Кольцо не только препятствовало свободному дыханию животного, но и не позволяло ему нормально плавать. По словам местных ветеринаров, столь серьезных травм они не видели очень давно.

Тюлень был доставлен в экологический реабилитационный центр Sea Life Hunstanton, где получил кличку Релашио (Relashio): в книгах о Гарри Поттере это слово означало заклинание, освобождающее человека или предмет из захвата, оков и цепей. Лишний предмет был удален с тела животного, затем раны тюленя зажили, но еще на протяжении долгого времени он плавал и отдыхал необычным образом: лежа на спине. Получив кольцо в юном возрасте, Релашио научился плавать единственно возможным способом, причиняющим ему минимум боли. Только наблюдая за другими тюленями в аквариуме, выздоровевшее животное начало осваивать естественные движения.

Будет ли Релашио выпущен в дикую природу, не сообщается. Остаться в стенах природоохранной организации до конца дней может оказаться даже лучшим выходом, поскольку акватория Норфолка для тюленей крайне опасна. В сентябре прошлого года здесь же был обнаружен тюлень, застрявший в кольце для фрисби. Его лечение заняло полгода.

Посмотрите на другие примеры того, как мусор калечит животных.

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