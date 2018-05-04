  • Самая большая кувшинка в мире расцветет в «Аптекарском огороде»
    Фото: Аптекарский огород
  • Самая большая кувшинка в мире расцветет в «Аптекарском огороде»
    Фото: Аптекарский огород
  • Самая большая кувшинка в мире расцветет в «Аптекарском огороде»
    Фото: Аптекарский огород
Природа

Самая большая кувшинка в мире расцветет в «Аптекарском огороде»

5 мая в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» расцветет самая большая кувшинка в мире — виктория амазонская (Victoria amazonica).
Аптекарский огород
4 мая 2018 в 14:36

Гигантская виктория — эффектная культура с листьями, способными выдерживать вес ребенка. Снизу лист вооружен трехсантиметровыми шипами, оберегающими от водных поедателей растительности.

Цветок растения живет около 48 часов, за это время он меняет не только цвет, но и пол. В первый вечер крупный белый цветок женского пола привлекает насекомых-опылителей сильным ароматом ананаса, а затем закрывает их внутри на сутки. На вторую ночь цветок — уже пурпурный, мужского пола и без запаха — снова полностью раскрывается, чтобы выпустить насекомое с пыльцой, которое отправляется на поиски белого цветка. Потом бутон закрывается навсегда.

Посетители могут посмотреть на кувшинку викторию амазонскую (Victoria amazonica) с листьями в диаметре до двух метров в Викторной оранжерее 5 мая с 16:00 до 21:00.

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