Впервые на видео: полигамная семья виргинских филинов
В Северной Америке широко распространен виргинский филин (лат. Bubo virginianus) — хищник из семейства настоящих сов. В английском языке эта птица называется great horned owl (большой рогатый филин) — в честь необычных перьевых «ушек» на голове. Длина тела взрослой особи составляет около 46—63 см, размах крыльев 91—152 см, самки в среднем крупнее самцов на 10—20%.
Эти птицы живут индивидуально, гнезд рядом друг с другом не вьют и до сих пор считались моногамным видом. Как поясняют орнитологи, полигамия в мире живой природы встречается, но среди хищных птиц — очень редко, что связано со сложностью добычи пропитания. В штате Невада было сделано наблюдение, заставляющее иначе посмотреть на брачное поведение виргинских филинов.
В марте ученые из Desert Research Institute в Рино обратили внимание на пару птиц, облюбовавшую карниз для того, чтобы обустроить гнездо и отложить яйца. Вскоре рядом с разнополой парой приземлилась еще одна самка и тоже принялась откладывать яйца. Следить за развитием событий помогла специально установленная веб-камера. Видеотрансляция привлекла внимание не только любителей живой природы, но и орнитологов со всего мира. Все они отметили, что полигамия никогда прежде у виргинских филинов не встречалась.
За недели, в течение которых птицы высиживали яйца и заботились о малышах, обе самки демонстрировали дружелюбие и взаимовыручку по отношению друг ко другу, а самец добросовестно снабжал всех пищей. Между тем известно, что филины очень агрессивны при защите гнезда и атакуют врага, пока не убьют или не изгонят его.
Птенцы филина начинают покидать гнездо на 5—7 неделе, и к настоящему времени почти все малыши уже улетели. По данным на 1 мая, в гнезде осталась одна самка, ожидающая, пока последний детеныш наберется сил для самостоятельного полета. После этого улетит и она.
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