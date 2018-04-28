Победителя конкурса Wildlife Photographer of the Year дисквалифицировали за снимок чучела
Конкурс фотографий дикой природы Wildlife Photographer of the Year проводится британским Музеем естествознания с 1964 года и считается крупнейшим в своей тематике. В 2017 году первый приз в категории «Животные в естественной среде обитания» получил Марсио Кабраль (Marcio Cabral) за снимок муравьеда возле термитника.
Однако к настоящему времени выяснилось, что на фотографии снято чучело муравьеда, установленное у одного из входов в бразильский национальный парк Эмас.
Обман раскрылся после того, как кто-то прислал в музей изображение чучела. Фотографии изучили пять таксидермистов и экспертов по млекопитающим. Независимо друг от друга специалисты пришли к выводу, что позы животных, положение пучков шерсти, окрас на шее и голове слишком похожи.
Кабраль отрицает обвинения в подделке и говорит, что у него были свидетели — другие фотографы и туристы. Однако он не смог предоставить оригинальный снимок в RAW, и его работа была дисквалифицирована: правила конкурса гласят, что участники не должны обманывать зрителя, скрывать или искажать реалистичность природы.
Меж тем скоро на Nat-geo.ru стартует «Дикая природа России-2018» — наш главный фотоконкурс. Пусть чучела остаются чучелами, а мы будем ждать ваши лучшие работы. Пока же полюбуйтесь фотографиями, победившими в прошлом году.