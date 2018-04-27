Прогноз погоды в России на майские праздники
В последние дни температура в столичном регионе растет: если 27 апреля в Москве было около +14… +17 °C, то 29 апреля прогнозируется до +18 °C, а на следующий день воздух прогреется до +23 °C. Вместе с тем, ночные температуры все еще остаются невысокими — около +5… +10 °C, и повсеместно идут кратковременные дожди.
Омрачат осадки и первые майские выходные, однако в эти дни в столице будет уже по-настоящему тепло: +20… +25 °C. Эти показатели превышают среднюю норму на 5−6 °C.
Погода на майские праздники не порадует жителей и гостей Санкт-Петербурга: здесь будет холодно, ветрено и дождливо при температуре около +6…+8 °C. В Калининградской области в течение всей первой половины мая температура не превысит +16 °C и будут идти дожди. Обильные осадки, в том числе грозы, ожидаются в верховьях Волги и у берегов Вятки. Но если в Верхневолжье будет тепло, до +14…+19 °C, то в Кировской области начало мая не обещает температуру выше +10 °C.
На юге Восточной Сибири — без осадков, ночью сохранятся заморозки, но днем температура будет около +17 °C. Для юга Дальневосточного региона синоптики прогнозируют дождливую и ветреную погоду с температурой +9…+14 °С. В Алтайском крае вообще весь май будет холоднее на 1−2 °C относительно нормы. А самыми «зимними» майские выходные будут в северной части Красноярского края: холодный атмосферный фронт принесет обильные снегопады, метели и порывистый ветер. В Норильске в ночь на 1 мая ожидается до −14…−19 °C, днем не выше −5…−10 °C.
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