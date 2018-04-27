Два голодных ягуара не впечатлили храбрую выдру: видео
Биологам удалось получить редкие кадры охоты ягуаров на гигантскую выдру (лат. Pteronura brasiliensis). Это водное млекопитающее является самым крупным представителем подсемейства выдровых: длина его тела достигает двух метров (около 70 см приходится на хвост), масса превышает 20 кг.
В природе у гигантских выдр мало естественных врагов: иногда они становятся жертвами электрических угрей и скатов, случайно столкнувшись с ними. Целенаправленно на этих животных никто не охотится: они слишком массивные. Кайманы и другие хищники могут выслеживать юных выдр, при этом взрослые особи успешно защищают свое потомство.
Два ягуара, планировавшие схватить гигантскую выдру — молодые и неопытные сестры. По словам представителей парка Пантанал, где было снято видео, их мать нередко охотилась на кайманов, но ее интерес к гигантским выдрам ученые никогда не замечали. Оказавшись лицом к лицу с новым объектом, сестры решили самостоятельно разведать обстановку.
Однако находящаяся в воде выдра гораздо быстрее ягуара, а шумные всплески и другие звуки, которые она создает, способны напугать самого отважного хищника.
Комментируя видео, ученые подчеркивают, что достоверно известен лишь один случай, когда ягуар одолел гигантскую выдру: это произошло в 2012 году в Бразильской Амазонии, при этом водное млекопитающее спало на берегу под деревом. О победах ягуара над плавающей выдрой биологам ничего не известно.
Панатал — охраняемая заболоченная тектоническая впадина. Общая площадь этой территории составляет около 195 тыс.км². Живая природа здесь крайне разнообразна: около 3500 видов растений, 650 видов птиц, 230 видов рыб, 80 видов млекопитающих, 50 видов рептилий. Посмотрите, как обитающий здесь ягуар нападает на крокодила.