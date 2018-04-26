В Сингапуре умер знаменитый белый медведь Инука
26 декабря 1990 года в зоопарке Сингапура появился на свет белый медведь Инука, став первым представителем вида, рожденным в тропическом климате. Комфортные условия, полезное сбалансированное питание и медицинская помощь позволили Инуке стать долгожителем: в конце прошлого года отмечался его 27-й день рождения.
В дикой природе белые медведи живут не более 25 лет. В неволе этот срок иногда достигает 45 лет, но к этому времени их организм слишком слаб, чтобы зверь мог наслаждаться жизнью. Так и Инука уже на третьем десятке ощущал серьезные проблемы со здоровьем: он страдал от артрита и ушной инфекции, его конечности ослабели, а разрушающиеся зубы не позволяли получать полноценную пищу. Тем не менее, Инука в меру своих сил проявлял признаки активности — купался и играл.
Утром 25 апреля 2018 года медведь скончался: ветеринары приняли нелегкое решение усыпить его, поскольку его здоровье ухудшалось день ото дня, и он сильно страдал. Прощание с любимцем зоопарка было назначено на 26 апреля; почтить его память пришло 400 сотрудников.
Сингапур находится почти на экваторе; дневная температура здесь редко опускается ниже +25 °C. Еще в 2006 году администрация зоопарка согласилась с мнением общественности о том, что эксперимент с рождением в таких условиях белого медведя повторять не стоит.
Посмотрите, как единственный в мире тропический белый медведь отпраздновал свой 25-й день рождения.