  • Редкое видео: акулы и крокодил поедают кита
    Фото: National Geographic
  • Редкое видео: акулы и крокодил поедают кита
    Фото: National Geographic
  • Редкое видео: акулы и крокодил поедают кита
    Фото: National Geographic
Природа

Редкое видео: акулы и крокодил поедают кита

До 2017 года совместное пиршество акул и крокодилов ни разу не было снято на видео — потому так ценны кадры, сделанные у берегов Австралии.
Анастасия Баринова
9 июля 2018 в 10:59
65970

«Мертвый кит — «шведский стол» для морских обитателей», — говорит Остин Галлахер (ведущий ученый из организации Beneath the Waves).

Гигантская туша привлекает множество крупных и мелких хищников, а также ученых — последние изучают поведение животных и их взаимодействие в естественной среде.

В сентябре прошлого года экспедиция Beneath the Waves у берегов западной Австралии заметила мертвого кита и послала к нему беспилотник. Это позволило получить уникальные кадры: гору мяса терзали две тигровые акулы длиной около трех метров и четырехметровый гребнистый крокодил.


Этих высшиx хищников нечасто замечают рядом друг с другом. Кроме того, ученые никогда раньше не снимали крокодила, поедающего тушу кита.

По всей видимости, туша 15-метрового кита массой не менее 20 тонн достаточно велика для того, чтобы хищники не конкурировали за еду, а мирно делили трапезу.

Посмотрите, как тигровая акула сражается с акулой-молотом.

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СМИ2
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