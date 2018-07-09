Редкое видео: акулы и крокодил поедают кита
«Мертвый кит — «шведский стол» для морских обитателей», — говорит Остин Галлахер (ведущий ученый из организации Beneath the Waves).
Гигантская туша привлекает множество крупных и мелких хищников, а также ученых — последние изучают поведение животных и их взаимодействие в естественной среде.
В сентябре прошлого года экспедиция Beneath the Waves у берегов западной Австралии заметила мертвого кита и послала к нему беспилотник. Это позволило получить уникальные кадры: гору мяса терзали две тигровые акулы длиной около трех метров и четырехметровый гребнистый крокодил.
Этих высшиx хищников нечасто замечают рядом друг с другом. Кроме того, ученые никогда раньше не снимали крокодила, поедающего тушу кита.
По всей видимости, туша 15-метрового кита массой не менее 20 тонн достаточно велика для того, чтобы хищники не конкурировали за еду, а мирно делили трапезу.
Посмотрите, как тигровая акула сражается с акулой-молотом.