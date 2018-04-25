На Мадагаскаре спасены из плена 10 000 черепах
Мадагаскарские экологи провели операцию по спасению почти 10 000 лучистых черепах (лат. Astrochelys radiata). Рептилии содержались в частном доме в крайне стесненных условиях: занимая абсолютно всю доступную площадь, они не могли даже развернуться. Антисанитария привела к появлению стойкого «невыносимого запаха», доносившегося до соседних домов, и это привело к вызову полиции.
Защитники природы вывезли из «тюрьмы» 9 888 живых особей, и еще 128 было найдено мертвыми. Люди несколько раз возвращались в дом: черепахами пришлось заполнить шесть грузовиков. Впоследствии пять сотен спасенных рептилий все же погибли от инфекций и обезвоживания, и в настоящее время экологические организации ищут место для оставшихся черепах. В дикую природу их выпускать нельзя: именно там они и были пойманы браконьерами для продажи на черном рынке. После карантина животных примут различные реабилитационные центры.
Лучистые черепахи — мадагаскарские эндемики, относящиеся к видам на грани исчезновения. Они охраняются специальным законом, но несмотря на это блюда из них нелегально подаются во многих ресторанах на юге острова. Пользуются спросом и панцири.
Владельцы особняка арестованы. Судя по масштабу контрабанды, в схеме должно участвовать много людей, и сейчас следствие пытается установить все звенья преступной цепочки.
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