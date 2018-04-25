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Екатеринбург Фото: Михаил Туркеев
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Екатеринбург Фото: natanhasenkampf/Instagram
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Верхняя Пышма: «Сугробы выше, чем были зимой». Фото: lazzzy_panda/Instagram
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Иркутск Фото: irkutskyi/Instagram
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Миасс Фото: julia_viktorovna777/Instagram
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Чита Фото: tsvetkovadd/Instagram
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Киров Фото: eho.pod.ezdov/Instagram
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Уфа Фото: inst.ufa/Instagram
Россию засыпает снегом: фото и видео
В конце апреля во власти зимы оказалось сразу несколько российских регионов. В Кирове снегопады начались в конце прошлой недели: только за первые 36 часов в городе выпало 53 мм осадков — почти 156% от месячной нормы. Мокрый снег при температурах ниже нуля привел к образованию наледи, а в целом толщина снежного покрова местами достигала 50 см. Сейчас коммунальные службы расчищают дороги и вывозят снежные массы, все еще остающиеся на городских улицах. Между тем к Кирову приближается очередной циклон: ночью 26 апреля ожидаются новые снегопады, температура воздуха ночью опустится до -4 °C.
Резкое ухудшение погоды связано с продвижением скандинавского штормового циклона, который ранее оказывал влияние на северо-западный и московский регионы. Теперь же, по данным Гидрометцентра, снег идет на Дальнем Востоке и в Уральском федеральном округе.
24 апреля в Екатеринбурге выпала практически полумесячная норма осадков; за одну ночную смену на полигоны было вывезено более 500 тонн снега.
В Алтайском крае сейчас идут дожди, но май снова напомнит о зиме: средняя месячная температура воздуха ожидается на уровне +6…+13 °C, что ниже нормы на 2 °C. На первую декаду мая синоптики прогнозируют не только дожди, но и мокрый снег.
На Камчатку снегопады к концу недели принесет тихоокеанский циклон.
Аномальная погода становится все более привычным явлением: вспомните о летних снегопадах в Москве.