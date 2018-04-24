Природа

Десятки неизвестных ранее видов морских существ обнаружены в Индонезии

Исследователи из Сингапура и Индонезии в рамках экспедиции по изучению глубоководных экосистем морей Индонезии обнаружили больше десятка неизвестных видов морских существ.
Интерфакс
24 апреля 2018 в 20:02
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  • Десятки неизвестных ранее видов морских существ обнаружены в Индонезии
    Фото: SJADES 2018

Как сообщает IFLscience, во время двухнедельной экспедиции вокруг острова Ява было обнаружено 12 тыс. морских существ, в том числе неизвестные виды некоторых обитателей морей, найденные на глубине от 800 метров до 2,1 км.

Среди них исследователи выделили омаров Thaumastocheles massonktenos с клешнями, похожими на цепную пилу (на заглавном фото). Эти омары слепые и живут на глубине 500 метров, их необычная конечность служит для просеивания пищи.

Также замечен еще один удивительный вид глубоководных обитателей — кальмары Histieuthidae. У обнаруженной особи глаза разного размера: большой помогает в поиске пищи, а маленький обращен вверх и предназначен для отслеживания опасности в виде хищных рыб.
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По данным IFLscience, в морях Индонезии раки-отшельники используют в качестве жилища не раковинки для губок, а веточки, которые плавают в толще воды.

Сообщается, что группа исследователей смогла идентифицировать 800 видов губок, медуз, моллюсков, морских звезд, морских ежей, червей, крабов, креветок и рыб, причем более 40 видов из них впервые были замечены в индонезийских водах.

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