Растения или драгоценные камни? Новая находка ученых
В умеренных водах Северного полушария распространены бурые водоросли рода цистозейра (лат. Cystoseira). Ученым известно более трех десятков видов этих растений. Среди них — Cystoseira tamariscifolia — «радужная водоросль». Она встречается в прибрежных районах, оказываясь то в зоне прилива, то под палящим солнцем после отлива. Когда ее листообразные пластины высыхают, C. tamariscifolia становится темной, но находясь под водой, растения переливаются разными цветами.
Ученые назвали их живыми драгоценностями. Изучение структуры под микроскопом показало, что внутриклеточные опалоподобные фотонные кристаллы, образованные из липидов в фотосинтетических клетках, создают яркий структурный цвет у водорослей C. tamariscifolia. Под водой при тусклом освещении водоросль начинает отражать свет, накопленный в сухие периоды. Если понять, какие механизмы лежат в основе такой «самоорганизации клеток», открытие может быть применено в биоинженерии: например, при создании биоразлагаемых упаковочных материалов или более эффективных солнечных батарей.
Узнайте о других полезных свойствах водорослей.