  • Пыльная буря накрыла древний иранский город: видео
    Фото: Iran FrontPage/YouTube
  • Пыльная буря накрыла древний иранский город: видео
    Фото: Iran FrontPage/YouTube
  • Пыльная буря накрыла древний иранский город: видео
    Фото: Iran FrontPage/YouTube
  • Пыльная буря накрыла древний иранский город: видео
    Фото: Iran FrontPage/YouTube
Природа

Пыльная буря накрыла древний иранский город: видео

«День превратился в ночь», — так характеризуют очевидцы песчаную бурю, которая пронеслась по иранскому городу Йезд.
Анастасия Баринова
23 апреля 2018 в 16:56
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Йезд — один из древнейших городов Ирана: о нем известно с III тысячелетия до н. э. Он расположен в оазисе, и его уникальная архитектура в 2017 году пополнила список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Йезд называют «Городом ловцов ветра»: желая поселиться в суровых условиях пустыни, люди создали максимально возможный комфорт. Купольные глиняные сооружения устойчивы к воздействию ветра и дают достаточно прохлады, а система подземных каналов позволила решить вопрос водоснабжения.

К песчаным бурям здесь привыкли, но в последние годы они происходят все чаще. Недавно ветер подогнал к населенному пункту огромную стену песка.

Не менее десяти человек обратились в больницы с проблемами дыхания. Воздух пожелтел, а затем видимость стала практически нулевой: стена росла буквально на глазах.

Автомобили и здания оказались под толстым слоем песка; электроснабжение было прервано.

Посмотрите, как рождаются пыльные бури.

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