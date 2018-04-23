Пыльная буря накрыла древний иранский город: видео
Йезд — один из древнейших городов Ирана: о нем известно с III тысячелетия до н. э. Он расположен в оазисе, и его уникальная архитектура в 2017 году пополнила список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Йезд называют «Городом ловцов ветра»: желая поселиться в суровых условиях пустыни, люди создали максимально возможный комфорт. Купольные глиняные сооружения устойчивы к воздействию ветра и дают достаточно прохлады, а система подземных каналов позволила решить вопрос водоснабжения.
К песчаным бурям здесь привыкли, но в последние годы они происходят все чаще. Недавно ветер подогнал к населенному пункту огромную стену песка.
Не менее десяти человек обратились в больницы с проблемами дыхания. Воздух пожелтел, а затем видимость стала практически нулевой: стена росла буквально на глазах.
Автомобили и здания оказались под толстым слоем песка; электроснабжение было прервано.
Посмотрите, как рождаются пыльные бури.