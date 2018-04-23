Красный скрюченный кальмар: находка в Мексиканском заливе
Национальное управление океанических и атмосферных исследований (National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA) ежегодно отправляет экспедицию Okeanos Explorer в самые разные точки планеты. С 11 апреля по 3 мая 2018 года ученые проводят исследования в Мексиканском заливе. Съемка морских глубин ведется с помощью дистанционно управляемого аппарата, а затем о самых интересных находках рассказывается на сайте проекта.
Представитель подводной фауны, обнаруженный в четвертый день работы экспедиции, удивил даже самых опытных специалистов. Существо с тельцем насыщенно красного цвета сочетает в себе признаки нескольких моллюсков. По цвету животное напоминает адского кальмара-вампира (лат. Vampyroteuthis infernalis), однако его щупальца располагаются по всему скрюченному телу, и он вращается при плавании, что характерно для наутилусов.
Биолог NOAA Майк Веччионе (Mike Vecchione), изучающий кальмаров, так описывает встречу: «Моей первой реакцией было: «Что это, черт возьми, такое? » Это не было похоже ни на одного известного мне кальмара». Специалист предположил, что животное может быть кальмаром Discoteuthis discus из семейства Cycloteuthidae: об их существовании ученым известно, но взрослых особей они не встречали. Но это всего лишь гипотеза; также не исключается, что незнакомец может оказаться самым обычным кальмаром, принявшим защитную позу из-за напугавшего его съемочного аппарата. Кроме того, скрюченное положение тела может помогать моллюскам собирать детрит (неразложенные частицы мертвых организмов). Наконец, это действительно может быть совершенно новый вид животного.
Экспедиция продолжает работу в акватории, планируя получить дополнительные данные, которые позволят узнать об этом существе больше. В рамках прошлых исследований биологи Okeanos Explorer совершали множество открытий: посмотрите, как выглядит подводная «венерина мухоловка».