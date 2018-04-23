  • Красный скрюченный кальмар: находка в Мексиканском заливе
    Фото: Ocean Exploration and Research
  • Красный скрюченный кальмар: находка в Мексиканском заливе
    Фото: Ocean Exploration and Research
  • Красный скрюченный кальмар: находка в Мексиканском заливе
    Фото: Ocean Exploration and Research
  • Красный скрюченный кальмар: находка в Мексиканском заливе
    Фото: Ocean Exploration and Research
Природа

Красный скрюченный кальмар: находка в Мексиканском заливе

Экспедиция Okeanos Explorer обнаружила в Мексиканском заливе существо, которое может быть новым видом: животное одновременно напоминало два типа моллюсков.
Анастасия Баринова
23 апреля 2018 в 13:19
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Национальное управление океанических и атмосферных исследований (National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA) ежегодно отправляет экспедицию Okeanos Explorer в самые разные точки планеты. С 11 апреля по 3 мая 2018 года ученые проводят исследования в Мексиканском заливе. Съемка морских глубин ведется с помощью дистанционно управляемого аппарата, а затем о самых интересных находках рассказывается на сайте проекта.

Представитель подводной фауны, обнаруженный в четвертый день работы экспедиции, удивил даже самых опытных специалистов. Существо с тельцем насыщенно красного цвета сочетает в себе признаки нескольких моллюсков. По цвету животное напоминает адского кальмара-вампира (лат. Vampyroteuthis infernalis), однако его щупальца располагаются по всему скрюченному телу, и он вращается при плавании, что характерно для наутилусов.

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