  • Самая древняя ветеринарная операция? Находка из Франции
    Фото: Fernando Ramirez Rozzi, Alain Froment/Nature.com
  • Самая древняя ветеринарная операция? Находка из Франции
    Фото: Fernando Ramirez Rozzi, Alain Froment/Nature.com
Природа

Самая древняя ветеринарная операция? Находка из Франции

Ученые обнаружили первый пример трепанации, сделанной животному. Операция была проведена 5 тысяч лет назад на территории современной Франции.
Анастасия Баринова
20 апреля 2018 в 14:10

Медицинский антрополог Ален Фромa (Alain Froment) из парижского Музея человека и его коллега, палеобиолог Фернандо Рамирес Роззи (Fernando Ramirez Rozzi), представили результаты исследования останков животных, найденных в регионе Шам-Дюран (Champ-Durand) на западе Франции.

Стоянка древнего человека была открыта в 1970-х, и за время раскопок ученые обнаружили здесь захоронения и артефакты от позднего неолита до раннего бронзового века. Это позволило предположить, что Шам-Дюран был крупным центром, процветающим за счет торговли солью и скотом.

Однако останки домашних животных до настоящего времени пристально не изучались. Теперь этот пробел был заполнен. Внимание французских ученых привлек один из коровьих черепов: в правой лобной кости у него было отверстие размером со спичечный коробок. Ранее считалось, что корова пострадала от рогов другого зверя — но, как заметили ученые, в черепе не было трещин или других признаков удара.

Травмы кости могут быть и следствием инфекционных болезней или опухолей, однако кость вокруг раны не сохранила следов воспаления.

Сопоставив эти факты, Фромент и Роззи установили, что речь идет именно о трепанации — пробуравливании черепа — проведенной около 5 000 лет назад.

Слева — трепанированный человеческий череп. Справа — череп коровы из Шам-Дюран. Хорошо видны многочисленные параллельные следы, оставленные первобытным хирургическим инструментом.

  • Самая древняя ветеринарная операция? Находка из Франции
    Фото: Fernando Ramirez Rozzi, Alain Froment/Nature.com
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