Самая древняя ветеринарная операция? Находка из Франции
Медицинский антрополог Ален Фромa (Alain Froment) из парижского Музея человека и его коллега, палеобиолог Фернандо Рамирес Роззи (Fernando Ramirez Rozzi), представили результаты исследования останков животных, найденных в регионе Шам-Дюран (Champ-Durand) на западе Франции.
Стоянка древнего человека была открыта в 1970-х, и за время раскопок ученые обнаружили здесь захоронения и артефакты от позднего неолита до раннего бронзового века. Это позволило предположить, что Шам-Дюран был крупным центром, процветающим за счет торговли солью и скотом.
Однако останки домашних животных до настоящего времени пристально не изучались. Теперь этот пробел был заполнен. Внимание французских ученых привлек один из коровьих черепов: в правой лобной кости у него было отверстие размером со спичечный коробок. Ранее считалось, что корова пострадала от рогов другого зверя — но, как заметили ученые, в черепе не было трещин или других признаков удара.
Травмы кости могут быть и следствием инфекционных болезней или опухолей, однако кость вокруг раны не сохранила следов воспаления.
Сопоставив эти факты, Фромент и Роззи установили, что речь идет именно о трепанации — пробуравливании черепа — проведенной около 5 000 лет назад.
Слева — трепанированный человеческий череп. Справа — череп коровы из Шам-Дюран. Хорошо видны многочисленные параллельные следы, оставленные первобытным хирургическим инструментом.
Читать далее
Известно, что эта операция практиковалась как минимум со времен неолита. От 5% до 10% всех человеческих черепов, найденных археологами, имеют свидетельства трепанации. Чаще всего такому виду хирургического вмешательства подвергались мужчины, но были среди «пациентов» и женщины, и даже дети. Исследователи полагают, что причин могло быть несколько: от попыток лечения эпилепсии до ритуальных целей.
Древнейшие известные доказательства трепанации черепа человека датируются 6500 годом до н.э. Эти останки были найдены во Франции — в этой же стране был обнаружен самый ранний пример трепанации черепа животного.
Фромент и Роззи не сомневаются в своих выводах: отверстие и трещины вокруг него похожи на те, что остаются на человеческих черепах в подобных случаях. Исследователи не обнаружили ни следов инфекции, ни признаков заживления вокруг отверстия, и это ставит вопрос о причинах проведения трепанации. Корова могла быть принесена в жертву, либо же первые ветеринары оттачивали на ней мастерство, или, к примеру, необходимая заболевшему животному операция не помогла, и оно скончалось.
В любом случае, это первое известное свидетельство трепанации черепа животного и, по мнению исследователей, самая древняя известная ветеринарная операция.
Познакомьтесь с памятниками неолита Оркнейских островов.