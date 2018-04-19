Природа

Кто живет на подводном вулкане

До конца XIX века считалось, что глубже 500 метров жизнь в океане невозможна из-за чудовищного давления. В 1957 году команда советского исследовательского судна «Витязь» выудила живых существ почти со дна Марианской впадины. Сегодня вахту по изучению морских глубин несет «Академик М. А. Лаврентьев».
Виктор Ивин, Сергей Галкин, Георгий Виноградов и Константин Табачник
19 апреля 2018 в 19:28
  • Кто живет на подводном вулкане
    Мелкие мягкие кораллы — зоантарии рода Epizoanthus — сплошным ковром покрывают подходы к вершине подводного вулкана Пийпа в Беринговом море (глубина 348 метров). Фото: Национальный научный центр Морской биологии Дальневосточного отделения РАН

Призрачные сиреневые существа, похожие на помесь коровы с дирижаблем, пасутся на мягком иле, подолгу застывая на одном месте. Наверное, задумываются, с которой из многочисленных ножек начать движение. Вокруг них по дну рассыпаны белые многолучевые звездочки и пробегает нечто, напоминающее членистый трансформер…

Все это живет на дне Тихого океана, на ложе Командорской котловины (глубина 4278 метров). Сиреневые «коровы» — это глубоководные голотурии Psychropotes longicaudata, представители, как и морские звезды, одного из классов иглокожих. Но если у звезд известковые скелетные пластинки защищают все тело, у голотурий за время эволюции они уменьшились до размера почти невидимых иголок и колечек. Глубоководные морские звезды фреелиды, в отличие от своих собратьев, живущих на несколько тысяч метров выше, из хищников превратились в фильтраторов: все равно ведь крупную добычу найти сложно. А мирные обыкновенные губки, которым самой природой предначертано быть фильтраторами, наоборот, стали хищниками: своими спикулами-крючками — элементами кремневого скелета — ловят мелких рачков.

Чтобы счесть, как выразился Михаил Васильевич Ломоносов в «Оде, выбранной из Иова», «чуд многообразных стада, ходящие по дну», над илистой равниной завис большой телеуправляемый аппарат «Команч 18», снабженный манипуляторами и контейнером для образцов, фото- и телекамерами. Аппарат впервые погрузился на такую глубину. Сигнал с телекамер по мягкому желтому кабелю убегает вверх, на судно, где в кормовой лаборатории собрались пилоты «Команча 18». Океанологи и свободная от вахты команда научно-исследовательского судна Дальневосточного отделения Российской академии наук «Академик М. А. Лаврентьев», покачивающегося на волнах Берингова моря, вглядываются в захватывающие картинки на мониторах…

  • Кто живет на подводном вулкане
    Спуск подводного телеуправляемого аппарата «Команч 18» с борта научно-исследовательского судна «Академик М. А. Лаврентьев». Фото: Национальный научный центр Морской биологии Дальневосточного отделения РАН

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Статья опубликована в журнале National Geographic (№175, апрель 2018).
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