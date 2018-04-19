Природа

Коровы скачут от радости: видео

Британский фермер снял видео о том, как коровы радуются солнцу и зеленой траве, которых они не видели очень давно.
Анастасия Баринова
19 апреля 2018 в 19:13
  • Коровы скачут от радости: видео
    Фото: Steven Houston

Прошлый год был непростым для сельского хозяйства Северной Ирландии: дожди начались в июне и практически не прекращались до наступления холодов. В результате уже в середине лета фермерам пришлось перевести крупный рогатый скот в закрытые помещения (обычно это делается не раньше осени).

Столь длительный период пребывания коров в закрытых стойлах едва не разорил их владельцев: им пришлось покупать огромное количество корма. Страдали от отсутствия прогулок и сами животные. Фермер Стивен Хьюстон (Steven Houston) из графства Антрим в провинции Ольстер выпустил своих коров на пастбище только в середине апреля — спустя 8,5 месяцев «заточения». При встрече со свежей травой радость буренок оказалась столь велика, что они начали подпрыгивать.

Кстати: посмотрите на коров-дюймовочек, живущих в США.

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