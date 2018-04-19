Перекати-поле захватило американский город: видео
В эти дни город Викторвилл оказался завален сухими растениями, принесенными из пустыни сильным ветром. Перекати-поле — это собирательное название некоторых видов флоры, произрастающей в пустыне. После отмирания растение (или его части) превращается в шарообразные образования. Ветер катит их как мяч, что позволяет семенам распространяться на значительные территории. По пути к перекати-поле прилипают соломинки и веточки — и огромный ком становится еще больше и тверже.
Викторвилл находится на окраине пустыни Мохаве, и перекати-поле сюда заносит часто, но, по словам местных жителей, этого никогда не происходило в таких масштабах. Около 150 домов оказались блокированы, некоторые люди не могли выйти на улицу до тех пор, пока вход не расчистили спасатели. Скорость ветра в эти дни здесь достигает 96 км/ч, и специалисты не исключают повторения «нашествия». СМИ сравнили происходящее с фильмом ужасов «Нападение помидоров-убийц», хотя вернее была бы параллель с фантастическим фильмом 1964 года «Крик тишины», где героев преследует одержимое перекати-поле. Катящийся растительный шар «снимался» во множестве фильмов, включая «Большой Лебовски», «Аризонская мечта», «Кошмар на улице Вязов», «Симпсоны» и многих других.