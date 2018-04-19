Открыт новый вид чудных райских птиц: видео
Семейство райских птиц (Paradisaeidae) входит в отряд воробьинообразных. Орнитологами описано 15 родов и 42 вида; большинство из них обитает на острове Новая Гвинея, на востоке Индонезии и в Восточной Австралии. Среди них — чу́дная райская птица (Lophorina superba). В длину она достигает 26 см; окраска у самок — коричневая, тогда как самцы — густо-черные, с зелено-синими перьями на грудке. Их черный цвет практически идеален: перья поглощают почти 100% света. Согласно принятой классификации, в вид Lophorina superba входит пять подвидов: L. superba niedda, L. superba feminina, L. superba latipennis, L. superba minor и L. superba superba.
Американские орнитологи Эдвин Шоулз (Edwin Scholes) и Тимоти Ламан (Timothy Laman) еще в 2009 году обратили внимание на разницу звуков, которые чудные райские птицы издают в брачный период. Затем в 2016 году группа других ученых на основании музейных образцов отметила значительные генетические различия между подвидами. Предположив, что некоторые из них являются отдельными видами, Шоулз и Ламан вернулись на остров Новая Гвинея, чтобы подтвердить или опровергнуть гипотезу.
Наблюдения показали, что предположение было верным: L.superba и L.niedda — не подвиды, а разные виды. Помимо генетики, у них отличается и модель брачного поведения. В частности, L.superba гораздо выше поднимают голову и активнее демонстрируют свое оперение, отклоняясь назад и разворачивая «веер» на спине. Их песня в этот период звучит как серия скрипучих криков, тогда как L.niedda издают короткие и свистящие звуки, они иначе двигают головой и телом.
Всего было найдено шесть ключевых различий в поведении, что позволило отделить Lophorina niedda от привычных чудных райских птиц. Новооткрытый вид является эндемиком полуострова Чендравасих на северо-западе острова Новая Гвинея. В честь этого он получил имя Vogelkop superb bird-of-paradise (Vogelkop — одно из названий полуострова).
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