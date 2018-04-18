Группа обезьян совершила дерзкий побег из лаборатории в Техасе
Дикие звери, содержащиеся в неволе, время от времени убегают на свободу. Чаще всего это происходит, когда животное замечает лазейку в ограждении. Но недавно обезьяны совершили особенно мастерский побег: об этом рассказали специалисты Юго-западного национального центра по изучению приматов в США.
На базе Техасского института биомедицинских исследований ученые проводят опыты на павианах: эти обезьяны, наряду с шимпанзе, макаками-резусами и другими приматами, помогают прослеживать развитие различных болезней и реакцию организма на лекарства. Ученым постоянно приходится отражать нападки защитников животных, и они поясняют, что в исследованиях принимают участие только рожденные в неволе обезьяны. Не задействуя таких животных, невозможно найти эффективное лекарство от многих опасных для человека заболеваний.
В техасском научном центре живет одна из самых крупных искусственных колоний павианов на планете: около 1100 особей (а в общей сложности здесь обитает 2500 разных видов приматов). На момент создания организации в 1972 году их насчитывалось не более 200, а сейчас в исследованиях ученым помогает уже восьмое поколение обезьян. Для павианов создан большой круглый вольер, окруженный стенами. Здесь есть полосы препятствий и другие предметы, позволяющие обезьянам проводить время в играх. Иногда им даже приходится «добывать» пищу: для этого в вольер помещены 200-литровые бочки с зерном, в которых проделаны отверстия. Павиан сможет полакомиться зерном, если догадается катать бочку по земле.
Техасские подопытные животные пошли еще дальше и использовали ее как инструмент для побега. Четыре павиана 14 апреля совместными усилиями установили бочку вертикально у ограды, что позволило им преодолеть барьер. Правда, одна из обезьян все же решила остаться дома, но трое вырвались на свободу.
Four baboons escaped their enclosure at a San Antonio biomedical research facility Saturday. A woman then spotted one leading researchers on a wild foot chase down a Texas highway.
All of the baboons were safely returned according to a statement. https://t.co/sA148VbSDd pic.twitter.com/pPBW4V5ZIu
— ABC News (@ABC) 15 апреля 2018 г.
Животных поймали спустя полчаса. В результате инцидента ни люди, ни павианы не пострадали. Биологи отмечают, что сбежавшие павианы не принимали участия в исследованиях и не были носителями инфекции.
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