  • Группа обезьян совершила дерзкий побег из лаборатории в Техасе
    Фото: TexasBiomed/YouTube
  • Группа обезьян совершила дерзкий побег из лаборатории в Техасе
    Фото: TexasBiomed/YouTube
  • Группа обезьян совершила дерзкий побег из лаборатории в Техасе
    Фото: TexasBiomed/YouTube
Природа

Группа обезьян совершила дерзкий побег из лаборатории в Техасе

Обезьяны, содержавшиеся в исследовательском центре Техаса, не просто сбежали от ученых, но и продемонстрировали необычный уровень мастерства.
Анастасия Баринова
18 апреля 2018 в 19:17

Дикие звери, содержащиеся в неволе, время от времени убегают на свободу. Чаще всего это происходит, когда животное замечает лазейку в ограждении. Но недавно обезьяны совершили особенно мастерский побег: об этом рассказали специалисты Юго-западного национального центра по изучению приматов в США.

На базе Техасского института биомедицинских исследований ученые проводят опыты на павианах: эти обезьяны, наряду с шимпанзе, макаками-резусами и другими приматами, помогают прослеживать развитие различных болезней и реакцию организма на лекарства. Ученым постоянно приходится отражать нападки защитников животных, и они поясняют, что в исследованиях принимают участие только рожденные в неволе обезьяны. Не задействуя таких животных, невозможно найти эффективное лекарство от многих опасных для человека заболеваний.

В техасском научном центре живет одна из самых крупных искусственных колоний павианов на планете: около 1100 особей (а в общей сложности здесь обитает 2500 разных видов приматов). На момент создания организации в 1972 году их насчитывалось не более 200, а сейчас в исследованиях ученым помогает уже восьмое поколение обезьян. Для павианов создан большой круглый вольер, окруженный стенами. Здесь есть полосы препятствий и другие предметы, позволяющие обезьянам проводить время в играх. Иногда им даже приходится «добывать» пищу: для этого в вольер помещены 200-литровые бочки с зерном, в которых проделаны отверстия. Павиан сможет полакомиться зерном, если догадается катать бочку по земле.

Читать далее

Тоже интересно

Коала заснул во время побега из зоопарка

Обсудить
СМИ2
Туристка засняла проплывающее с детенышами Лох-несское чудовище
Туристка засняла проплывающее с детенышами Лох-несское чудовище
Тоже интересно
Козел устроил акт вандализма в магазине: зачем он так?
Козел устроил акт вандализма в магазине: зачем он так?
Спецпроект
Расскажи свою историю
Расскажи свою историю