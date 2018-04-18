  • Малютка-крылан под опекой людей: видео
    Фото: National Geographic
  • Малютка-крылан под опекой людей: видео
    Фото: National Geographic
  • Малютка-крылан под опекой людей: видео
    Фото: National Geographic
Природа

Малютка-крылан под опекой людей: видео

Осиротевшие детеныши диких животных почти не имеют шанса выжить. Биологи предприняли попытку спасти маленького крылана на Борнео.
Анастасия Баринова
18 апреля 2018 в 13:59
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Норвежские биологи вместе с малазийскими коллегами изучали водных животных острова Борнео. В один из дней они заметили в лесу беспомощного детеныша из семейства крылановые, и взрослых особей рядом с ним не было. Накануне по острову пронеслась мощная буря, и люди предположили, что малыш остался сиротой.

Убедившись, о детеныше некому позаботиться, биологи взяли зверька под свою опеку (несмотря на то что не имели большого опыта в обращении с подобными зверями).

Люди выкармливали его бананами и соевым молоком. Малыш остро нуждался в опеке и требовал внимания часто просыпаясь по ночам (животные этого семейства особенно активны в сумерках).


К сожалению, попытка спасения успехом не увенчалась: животное все же погибло. Ученые полагают, что не смогли обеспечить ему правильное питание.

Как и летучие мыши, крылановые (лат. Pteropodidae) входят в отряд рукокрылых (Chiroptera), однако они имеют много различий (в частности, лишены ультразвуковой эхолокации — за редким исключением), потому в научной классификации рассматриваются отдельно. Большинство крыланов питаются фруктами, тогда как среди летучих мышей преобладают хищники, охотящиеся на насекомых, рептилий и теплокровных животных.

Узнайте, почему детенышей диких зверей лучше оставлять в покое.

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