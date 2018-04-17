Природа захватила покинутую деревню: видео
Деревня Хоутоувань на острове Шэншань (Shengshan) в прошлом была важным экономическим центром архипелага Шэнсы (Shengsi): здесь жило около 2000 человек, в основном занятых рыболовством.
Но соседство с Шанхаем, лежащим в 60 км к западу, сослужило деревне плохую службу: мегаполис ловил рыбу с помощью траулеров, и это привело к истощению ресурсов. Люди остались без еды и работы, и, кроме того, все острее вставали вопросы получения образования и медицинской помощи. В результате жители стали переезжать, и с начала 1990-х гг. в деревне почти никого не осталось.
Правда, назвать Хоутоувань полностью безлюдным местом нельзя: сюда приезжает множество туристов — на доходы от них здесь постоянно живут пять человек.
Деревня-призрак, захваченная растениями, крайне живописна. Американский фотограф Джо Нэфис (Joe Nafis) сделал серию красочных снимков и видео, показывающих победу природы над наследием человека.
Посмотрите, что станет с нашей планетой, если с нее исчезнут все люди.