У самой ядовитой рыбы планеты обнаружилось новое оружие — лезвие под глазом
На мелководье Тихого и Индийского океанов обитает рыба-камень, или бородавчатка (лат. Synanceia). Ее название вполне описывает ее внешность: рыба покрыта разнообразными наростами, позволяющими ей притворяться камнем среди коралловых рифов.
Ей не нужно охотиться: из грунта торчит только ее широко раскрытый рот, куда мелкие обитатели моря заплывают сами.
Расположенные на спине бородовчатки шипы крайне ядовиты. В результате нового исследования, проведенного специалистами университета Канзаса, было найдено еще одно «оружие» бородавчатки: в ее щеке расположен костный отросток, выполняющий функцию откидного ножа.
Лезвие спрятано под глазом. Чтобы выпустить его, рыба задействует мышцы, прикрепленные к слезному (лакримальному) протоку. Выступающая вперед кость вращается, и это способно отпугнуть врага. При необходимости рыба-камень может проткнуть нападающего этой «саблей». Наконец, отросток может использоваться в драках между самими представителями вида.
Рассказывая об открытии, ученые удивляются, почему эта анатомическая деталь не была обнаружена ранее. Однако исследование, основанное на анализе 63 различных видов рыб-камней, показало, что все они имеют лакримальное лезвие. Размер органа может быть разным: от половины ширины глаза до 2,5-кратной ширины глаза. Он обратно пропорционален величине самой рыбы: чем она мельче, тем крупнее лезвие. А один из видов, Centropogon australis, даже имеет биофлуоресцентную «саблю», которая светится зеленым цветом.
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