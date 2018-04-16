Решили помочь дикому животному? Подумайте дважды
В одно из полицейских подразделений на юго-западе Китая поступил котенок. Животное принес местный житель: работая в поле, он заметил малыша и решил позаботиться о нем, но уже спустя три дня понял, что «с этой кошкой что-то не так».
Вывод крестьянина не лишен основания: дело в том, что котенок относился к виду бенгальская кошка (лат. Prionailurus bengalensis; другие названия — карликовая кошка и дальневосточный кот). Среди его родственников — не только домашняя кошка, но также манул, пума, каракал и другие виды, которые могут жить только в условиях дикой природы.
Бенгальские кошки обитают на обширной территории от Приамурья до островов Юго-Восточной Азии. Их облик различается в зависимости от ареала: например, у тропических особей масса не превышает 3,8 кг, тогда как в северном Китае и Сибири они весят до 7,1 кг. Тем не менее внешне они, и особенно их котята, очень похожи на домашних представителей вида.
Сейчас найденный малыш продолжает жить среди полицейских, но скоро его отправят в природоохранный центр. А вот вернуть его в дикую природу уже нельзя: шансы на самостоятельное выживание у него появятся лишь после того, как он подрастет. Жива ли его мать, и где ее искать, никто не знает. Экологи сомневаются, что кошка была убита браконьерами; скорее всего, она просто отправилась на охоту. Затем она еще несколько дней могла искать малыша, но потом, вероятнее всего, покинула эту территорию. Кроме того, по истечении довольно краткого времени котенок уже впитал запах человека, и своими соплеменниками, включая мать, он может быть воспринят чужаком.
Недавно в Китае произошел похожий случай: крестьяне нашли детенышей леопарда и решили, что те потерялись. Однако кто-то подсказал им правильные действия: люди поместили малышей в коробку и отнесли обратно к месту находки. Тем же вечером самка леопарда, обнюхав коробку, «признала» свое потомство и увела с собой.
Зоологи напоминают, что от представителей дикой природы лучше держаться подальше и уж тем более не забирать детенышей животных.
Узнайте, как туристы погубили бизона, желая ему помочь.