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Пожар в долине реки Куюм, Чемальский район, Республика Алтай. Фотографии сделаны 13 и 14 апреля 2018 года. Фото: Светлана Казина
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Пожар в долине реки Куюм, Чемальский район, Республика Алтай. Фотографии сделаны 13 и 14 апреля 2018 года. Фото: Светлана Казина
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Пожар в долине реки Куюм, Чемальский район, Республика Алтай. Фотографии сделаны 13 и 14 апреля 2018 года. Фото: Светлана Казина
Лесопожарная обстановка в России
Как сообщает ФБУ «Авиалесохрана», с 1 января по 14 апреля на территории субъектов РФ было обнаружено более 600 пожаров, охвативших площадь более 240 тысяч гектаров. Для сравнения: площадь футбольного поля составляет около 0,72 га.
Наибольший урон был нанесен Дальнему Востоку и Сибири: в 2018 году тайга в Забайкальском крае и Приморье загорелась уже в конце февраля.
С начала года в Дальневосточном федеральном округе было зафиксировано 368 пожаров: 153 — в Амурской области, и 148 — в Приморском крае. Площадь, пройденная огнем, составила более 233 тысяч гектаров.
В Сибири было обнаружено 198 пожаров, из них 178 — в Забайкальском крае. Огонь охватил территорию площадью более 7400 гектаров.
За прошедшие сутки, 14 апреля 2018 года, было ликвидировано 33 лесных пожара на площади 12 781 гектар. По состоянию на 00:00 мск 15.04.2018, на территории России действовало 35 лесных пожаров на площади 29 073 гектара:
• 10 пожаров на площади 28 285 га в Амурской области;
• 20 пожаров на площади 749 га в Забайкальском крае;
• 1 пожар на площади 15 га в Республике Алтай;
• 3 пожара на площади 15 га в Республике Бурятия;
• 1 пожар на площади 9 га в Еврейской автономной области.
В Амурской области введен режим ЧС. Главное управления МЧС России по Амурской области напоминает жителям, что весенние палы часто приводят к возгораниям построек и лесных массивов. Узнайте, почему жечь сухую траву не только опасно, но и бессмысленно.