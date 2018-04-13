Доисторическое море: вид из космоса
Летом 2017 года спутник Landsat-8 сфотографировал впадину Гаара (Ga'ara Depression).
Зародилась она более 300 миллионов лет назад, когда эту область покрывало мелкое море с песчаным и глинистым дном. Эрозия и последующее наслаивание карбонатных пород сформировали своеобразный купол, который на протяжении следующих тысячелетий подвергался воздействию сил воды, ветра и гравитации.
В результате эрозии образовалась Гаарская формация — низменность, окруженная крутыми склонами, состоящих из более твердых горных пород.
Дожди в этой части планеты идут редко, но могут быть интенсивными, и тогда сухие каналы превращаются в бурные реки, которые разносят осадочные породы по большой территории. В отсутствие дождей ветер уносит в восточном направлении мелкий песок, покрывающий дно впадины.
Спутниковая фотография, опубликованная NASA, показывает Гаарскую формацию в коротковолновой инфракрасной, ближней инфракрасной и зеленой частях спектра: это позволяет различать типы пород и почвы, а также видеть увлажненные участки местности. Посмотрите, как из космоса выглядит Сибирь.