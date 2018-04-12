Большая Байкальская Тропа: международная семья из 5000 человек
Международный проект «Большая Байкальская Тропа», или просто «ББТ», уже более 16 лет помогает сохранить живой мир озера. Практически каждый пеший турист, приехавший на Байкал, зная или не зная об этом, ходил по ББТ.
Тропа строилась усилиями более 5300 волонтеров. Сейчас «ББТ» — это огромная семья, объединившая людей из многих городов России и 30 стран мира.
Этим летом, в год добровольца, работы будут вестись по всему Байкалу: в Прибайкальском национальном парке волонтёры займутся расчисткой и ремонтом тропы Большие Коты — Большое Голоустное и продолжат строительство тропы в бухту Песчаная.
В Байкальском заповеднике планируется завершение строительства тропы в гольцы Хамар-Дабана. Участники проекта в Забайкальском национальном парке будут восстанавливать тропу, ведущую на плато Святого Носа и пострадавшую от пожара несколько лет назад. Волонтёров северных проектов — в Баргузинском заповеднике и Фролихинском заказнике — ждёт не только строительство новых участков тропы, но и возведение структур (мостов, гатей, ступеней) на них.
В настоящее время в «ББТ» открыт набор добровольцев, желающих принять участие в строительстве троп вокруг Байкала.
Принять участие в проекте могут все желающие в возрасте от 18 до 60 лет. Главное — быть готовым к физическим нагрузкам. Подростки от 14 до 18 лет могут стать волонтерами, если приедут вместе с родителями.
Подробное описание проектов и анкета участника по ссылке: greatbaikaltrail.org/summer-projects