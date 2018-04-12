Пингвины на пластиковом острове: фейк, над которым стоит задуматься
Экологические организации разных стран распространили видео, доказывающее безответственность человека по отношению к природе. Согласно описанию, «пингвины, обычно гнездящиеся у берегов Антарктиды, облюбовали гору мусора, сбитую волнами в плотный участок суши». Хотя ролик выглядит достаточно правдоподобным, на самом деле это монтаж. Тем не менее вымышленная сцена очень близка к реальности. В последние годы пингвины и другие представители фауны все чаще покидают привычные места обитания: с насиженных мест их вытесняют и климатические изменения, и агрессивное вторжение человека. Выбор горы мусора вместо нового уголка природы — закономерное развитие событий с учетом текущих тенденций.
Уже сейчас пластик активно продвигается по пищевой цепочке до ее самых верхних звеньев, наносит животным тяжелые травмы и покрывает все большие территории, бывшие в прошлом девственно чистыми.