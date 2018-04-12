  • Смертельная болезнь, распространенная у домашнего скота, впервые обнаружена у львят
    Фото: Pixabay
  • Смертельная болезнь, распространенная у домашнего скота, впервые обнаружена у львят
    Фото: National Geographic
Природа

Смертельная болезнь, распространенная у домашнего скота, впервые обнаружена у львят

Откуда она взялась у львят и как с ней бороться — непонятно.
Анастасия Баринова
12 апреля 2018 в 13:18
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Неизвестная болезнь проявила себя в 2016 году в южноафриканском частном парке Сэби Сэндз, граничащим с Национальным парком Крюгера. Сразу четыре львенка внезапно ослабели. Вначале они едва могли ходить, а затем их лапы оказались полностью парализованными. Двое детенышей вскоре умерли, и на основе проведенных анализов ученые диагностировали беломышечную болезнь (другие названия — мышечная дистрофия или восковидная дегенерация мышц). Для нее характерно нарушение обмена веществ, угнетенное состояние, шаткость походки, мышечная дрожь, параличи отдельных частей тела и тяжелые нарушения сердечной деятельности.

Этот недуг широко распространен по планете, но до сих пор им страдали исключительно домашние сельскохозяйственные животные и птицы. При этом причины беломышечной болезни изучены мало. Большинство ученых считает, что заболевание формируется на внутриутробной стадии в случае, когда в рационе будущей матери отсутствуют важные витамины и микроэлементы — в первую очередь селен и витамин Е. В результате ягнята и другие животные рождаются ослабленными, но многие из них могут вести нормальный образ жизни. В острую стадию заболевание переходит при плохих условиях содержания, скудном питании и сырости.

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