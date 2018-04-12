Смертельная болезнь, распространенная у домашнего скота, впервые обнаружена у львят
Неизвестная болезнь проявила себя в 2016 году в южноафриканском частном парке Сэби Сэндз, граничащим с Национальным парком Крюгера. Сразу четыре львенка внезапно ослабели. Вначале они едва могли ходить, а затем их лапы оказались полностью парализованными. Двое детенышей вскоре умерли, и на основе проведенных анализов ученые диагностировали беломышечную болезнь (другие названия — мышечная дистрофия или восковидная дегенерация мышц). Для нее характерно нарушение обмена веществ, угнетенное состояние, шаткость походки, мышечная дрожь, параличи отдельных частей тела и тяжелые нарушения сердечной деятельности.
Этот недуг широко распространен по планете, но до сих пор им страдали исключительно домашние сельскохозяйственные животные и птицы. При этом причины беломышечной болезни изучены мало. Большинство ученых считает, что заболевание формируется на внутриутробной стадии в случае, когда в рационе будущей матери отсутствуют важные витамины и микроэлементы — в первую очередь селен и витамин Е. В результате ягнята и другие животные рождаются ослабленными, но многие из них могут вести нормальный образ жизни. В острую стадию заболевание переходит при плохих условиях содержания, скудном питании и сырости.
Но это не объясняет появление болезни у львят, родившихся в естественной среде обитания от разных матерей. Кормовой базы для хищников в африканских парках хватает, и рацион львиц должен быть достаточно сбалансированным. Биологи предполагают, что «нулевым пациентом» мог быть буйвол, заболевший мышечной дистрофией после длительной засухи. Затем его мясо, скудное на минералы и витамины, съела группа львов. И если взрослые смогли наверстать необходимые питательные элементы во время другой трапезы, то для львят в стадии их бурного роста эта пища оказалась убийственной.
Между тем водный кризис в южной части Африки продолжается. Если гипотеза о заражении львят верна, это означает, что все больше копытных станут переносчиками беломышечной болезни и хищники перестанут получать полноценное питание. Более того, не исключено, что заболевшие есть и в других прайдах — с учетом огромного ареала львов выявить все случаи невозможно.
Лечение сельскохозяйственных животных заключается в введении им витамина E и селена, но в отношении львов, живущих в дикой природе, реализовать эту программу довольно сложно. Ученые продолжают следить за ситуацией: на основе первых четырех примеров заболевания стратегию помощи львам не выработать.
Посмотрите, как инфекция распространяется по организму.