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Ворона выщипала мех из зада панды для своего гнезда
Смелость города берет.
Анастасия Баринова
11 апреля 2018 в 19:08
Птицы семейства врановые (лат. Corvidae) известны своим интеллектом: они используют инструменты для переноски тяжестей, умеют охотиться на крайне ядовитых существ, обладают отличной памятью и другими способностями. Недавно посетители пекинского зоопарка наблюдали, как юная ворона проявляет находчивость и практичность. Вместо того, чтобы добывать для своего гнезда ветки и сухую траву, она выщипывала мех у панды.
По словам очевидцев, птица совершила несколько вылазок, и все они были успешными, а бамбуковый медведь так и продолжал отдыхать, опираясь на бревно. В результате жилище, свитое из меха национального животного Китая, можно смело назвать самым дорогим гнездом в мире.
Узнайте, на что еще способен интеллект пернатых.