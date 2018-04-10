Природа

В желудке мертвого кашалота обнаружили 29 кг пластика

Это уже не тревожный звоночек, а набат.
Популярная Механика
10 апреля 2018 в 17:54
  • В желудке мертвого кашалота обнаружили 29 кг пластика
    Фото: EspNaturalesMur / Twitter

Труп 10-метрового животного был найден в прибрежной зоне Мурсии, города на юго-востоке Испании. В результате вскрытия эксперты из Центра спасения дикой природы Эль-Валле обнаружили пластиковые пакеты, канистру, а также несколько частей веревки и сеть.

Специалисты пришли к мнению, что кит умер из-за того, что не смог переварить весь проглоченный пластик. Они предположили, что из-за этой «блокировки» в пищеварительной системе животного в брюшной полости развилась инфекция — перитонит, которая в итоге привела к смерти.

Когда стали известны результаты вскрытия, власти Мурсии решили запустить кампанию по оповещению об опасностях использования одноразовых пластиковых предметов.

Ежегодно в Мировой океан выбрасывается более 8 миллионов тонн пластика. Если ситуация не изменится, то к 2025 году на три тонны рыбы придется тонна пластика, а к 2050 году пластик будет преобладать.

В марте стало известно о том, что «Восточный мусорный континент», открытый в 1988 году, оказался значительно масштабнее, чем считалось ранее, а именно в четыре раза больше Японии.

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