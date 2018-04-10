7 львов против дикобраза: один в поле воин!
Живущие в Африке дикобразы — довольно крупные грызуны. В длину они могут достигать 90 см при массе до 27 кг. Природа наградила их острыми иглами для защиты, однако нежное мясо, скрытое под колючим щитом, продолжает привлекать голодных зверей. Охота может быть удачной, если застать дикобраза врасплох и перевернуть на спину: его брюшко иглами не покрыто.
Обычно львы, тигры и другие хищники на дикобразов специально не охотятся: риск получить травму слишком велик. Но при случайной встрече они обычно пробуют завладеть и этой добычей. Недавно в южноафриканском парке Крюгера с дикобразом встретились сразу семь львов, и шансы на их победу были достаточно высоки. Однако дикобраз обладал отменной реакцией и умело отражал каждую атаку. В итоге хищники остались ни с чем. Видео сняла сотрудница парка Хенни Беккер (Hennie Bekker). По ее словам, львов она видит очень часто, но дикобразы ведут более скрытный образ жизни и ранее почти не попадались ей на глаза. Столкновение представителей столь разных видов тоже оказалось для нее в новинку. Между тем в последнее время в Южной Африке подобные случаи участились: царящая здесь с 2014 года засуха сильно уменьшила поголовье копытных, и теперь даже дикобраз кажется хищникам привлекательной целью.
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