Число амурских барсов в «Земле леопарда» выросло почти в 3 раза
В Приморском крае с 2012 года работает природоохранное учреждение «Земля леопарда». Под его защитой находится территория площадью 282 тыс. гектаров — ареал единственной в мире дикой популяции дальневосточного леопарда (амурского барса). Здесь хищники защищены от браконьеров, а также не испытывают проблем с пищей: подкормка копытных в нацпарке обеспечивает высокую плотность оленей и косуль.
Амурский барс — самая редкая крупная кошка планеты: на начало нулевых в дикой природе обитало только 30 животных. Многие специалисты были уверены, что виду грозит полное исчезновение, однако «Земля леопарда» смогла не только сохранить, но и увеличить численность леопардов. Популяция стабильно растет с начала века: уже к 2015 году насчитывалось около 70 особей.
Радостные итоги принес и 2017 год: по результатам обработки данных фотомониторинга выяснилось, что в парке живет 84 взрослых леопардов, 7 юных, а также 12 недавно родившихся котят. При оценке численности используются данные только о взрослых зверях, так как в дикой природе среди детенышей высока смертность. Однако зафиксированное число зрелых леопардов уже говорит о значительном приросте. Фотомониторинг — это основной метод исследования дикой популяции дальневосточного леопарда. На территории национального парка установлены 400 автоматических камер, крупнейшая сеть в России. Проверка фотоловушек и обработка всех данных, полученных за 2017 год, заняла несколько месяцев. Результаты были неоднократно перепроверены при помощи специальных программ и впервые оглашены 5 апреля 2018 года, в день шестой годовщины основания ФГБУ «Земля леопарда».
Вместе с тем, биологи полагают, что за пределами особо охраняемой природной территории могут встречаться еще неучтенные леопарды. Чтобы убедиться в этом, научный отдел парка ожидает данных от коллег из КНР: там в прежние годы также встречались редкие кошки.
Послушайте, как звучит голос амурского барса.