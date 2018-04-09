Пожары на Дальнем Востоке: горят Приморье и Амурская область
Только за этот год в Дальневосточном федеральном округе зарегистрирован 281 лесной пожар на площади 146,6 тысячи гектаров. За аналогичный период 2017 года в округе произошло 173 пожара на площади 35,8 тысячи гектаров.
По сообщению департамента лесного хозяйства по ДФО, только за минувшие сутки было ликвидировано 28 из 63 возгораний. Тушение 35 очагов продолжается.
В пяти муниципалитетах Приморья и 25 муниципалитетах Амурской области введен особый противопожарный режим. Из Хабаровского авиационного спасательного центра МЧС России сюда был направлен вертолет Ми-8, но бороться с огнем он пока не может: водоемы для забора воды остаются подо льдом, и температура воздуха не позволяет применять вертолетные водосливные устройства. Вертолет будет задействован для доставки специалистов лесного хозяйства и грузов к местам тушения.
Спасатели поясняют, что хотя угрозы населенным пунктам от природных пожаров нет, обстановка в Приамурье остается очень сложной. Усугубляет ситуацию отсутствие осадков, сухая и ветреная погода, а также человеческий фактор: сельскохозяйственные палы — поджоги сухой травы.
Главное управления МЧС России по Амурской области напоминает жителям, что весенние палы часто приводят к возгораниям построек и лесных массивов. Узнайте, почему жечь сухую траву не только опасно, но и бессмысленно.